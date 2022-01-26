Невзоров о Симоньян: "Прячет пятую точку в черепе"

Известный советский и российский журналист, репортёр, телеведущий Александр Невзоров поиздевался над главредом RT Маргаритой Симоньян, которая сравнила себя с американской порнозвездой Ким Кардашьян.

"Так и Кардашьян сегодня, тоже, с болью смотрела на Маргошину фотку и тоже причитала: " Ах, как мы похожи, как похожи! И ростом и возрастом и размером трусов. Могли бы вместе рвать всех на подиуме, сверкать огромными задницами, если бы Маргошка носила бы задницу, где полагается, а не прятала в черепе!", - "прошелся" Неврозов по армянской пропагандистке.

Напомним, что ранее Симоньян написала в своем Телеграм-канале, что узнала о том, что она одной национальности и одного года рождения с Ким Кардашьян. Кроме этого пропагандистка отметила, что она также с моделью "одного роста, размера ноги и объема талии".

"А какие разные судьбы. Очевидно, дело не в талии", - загадочно добавила она. То ли Симоньян скоро поставят диагноз, то ли она начала завидовать Кардашьян, ее жизни в США и решила начать новую карьеру методами Ким.