Встречи общественников Азербайджана и Армении будут способствовать нормализации отношений – посол России
Встречи общественников Азербайджана и Армении поспособствуют нормализации отношений.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции по итогам 2021 года.
По его словам, первая такая встреча, которая состоялась в конце прошлого года, была поддержана сторонами для того, чтобы начать процесс налаживания отношений.
"Говорилось о продолжении контактов в 2022 году, хотя пока даты неизвестны", - добавил дипломат.
Напомним, что 23-24 декабря 2021 года в Москве состоялась первая после завершения военного конфликта между Азербайджаном и Арменией в ноябре 2020 года встреча представителей азербайджанской и армянской общественности при участии специального представителя Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.
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