Сначала одели, потом сняли: о тряпке карабахских сепаратистов и реноме НС Армении

Автор: Акпер Гасанов

Армянский парламент видел разное. Был там теракт, унесший жизни высшего политического руководства страны-оккупанта. Заседали в армянском парламенте и откровенные преступники. Например, Манвел Григорян, при обыске в доме которого были найдены: тушенка, туалетная бумага, вездеходы, гранаты, пайки для солдат. Также к делу Манвела Григоряна были добавлены обвинения в краже пожертвований, которые народ отправлял солдатам во время апрельской войны в 2016 году.

Помимо Манвела Секторовича в НС заседали и продолжают заседать носители криминальных кликух. Начиная от "Лифчик Само" и заканчивая "Тупым Гаго". Последнее погоняло принадлежит лидеру оппозиционной партии с комичным для государства-лузера региона названием "Процветающая Армения", Гагику Царукяну. Но это еще не все. Помним мы и иные интересные моменты в жизни армянского парламента.

Там, помнится, прямо с трибуны НС зажигали факел. Делали это сторонники Никола Пашиняна, который рвался к власти, бродил тогда по улицам городов РА, призывая поддержать свержение Сержа Саргсяна. Цель эта была достигнута, но прошло совсем немного времени и уже самого Пашиняна стали искать в НС, что называется днем с огнем. Произошло это после поражения РА в 44-дневной войне, которая завершилась подписанием трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Верившие в свою пропаганду, которая чуть ли не мамой Арцруна Ованнисяна клялась, что армянская армия вот-вот захватит Гянджу и Баку, жители страны-оккупанта обалдели от внезапно обнаружившейся правды. Той, в которой флаг Азербайджана реял уже в Шуше и на иных освобожденных территориях нашей страны. В общем, народ жаждал поймать "козла отпущения". Таковым оказался Арарат Григорян, который ныне возглавляет МИД РА.

А в НС имело место еще не одно забавное событие. В частности, все увидели, как экс-глава МО РА Сейран Оганян, ныне также являющийся депутатом парламента, метает бутылки с водой в своих политических оппонентов. Выступивший в роли "козла-провокатора" Сейран Мушегович в итоге обделался легким испугом, тогда как в НС имел место настоящий мордобой.

И вот - новый поворот. Депутат правящей фракции "Гражданский договор" Ваагн Алексанян снял "флаг" сепаратистов Карабаха, который ранее был закреплен на трибуне парламента Армении представителями реваншистской оппозиции. Как говорил герой известного советского кинофильма, не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть.

Шучу, конечно. Но в каждой шутке есть доля истины. И мы можем констатировать нечто новое. В частности, перетягивание тряпки, которую карабахские сепаратисты именуют "флагом", между армянской властью и оппозицией. Забавное зрелище, раньше такого не наблюдалось. С другой стороны, практическая польза от всех этих действий нулевая.

Армянская оппозиция может сколько угодно бить себя пятками в грудь, заявляя о готовности отправиться на временно контролируемые российскими миротворцами территории нашей страны, но не факт, что они туда в итоге доедут. А если и доедут, то все это шоу не изменит существующий статус-кво. Он установлен в результате 44-дневной войны и последующих политико-дипломатических и военных успехов официального Баку.

Вот и на прошлой неделе состоялись переговоры между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при посредничестве председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля. По итогам которых появилось заявление Шарля Мишеля о том, что должны начаться переговоры по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном. Соответствующие указания даны МИД двух стран.

Это мирное соглашение будет состоять из пяти пунктов, на принятии которых настаивал официальный Баку. Главным же пунктом в этом документе является территориальная целостность Азербайджана. Армянские СМИ, политологи и оппозиция РА уже признали данный факт, причитая по поводу очередного дипломатического поражения своей страны. Они вопят по поводу того, что в заявлении Шарля Мишеля нет ни слова об "арцахе".

И правильно вопят. Но в том-то и дело, что только вопить у них и получается. А воплем ситуацию не изменить. И вывешиванием тряпки карабахских сепаратистов с последующим снятием ее в НС тоже. Скажу больше. Даже устроив очередной теракт в НС, или ограничившись мордобоем "стенка на стенку", ничего уже не изменить. Репутация НС уже такая, что ему ничего не страшно. При этом все уже решено. Весь Карабах - это Азербайджан. И восклицательный знак.