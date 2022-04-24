Реинкарнация Минской группы ОБСЕ невозможна

По итогам последней трёхсторонней встречи в Брюсселе МИДам Азербайджана и Армении поручено проработать подготовку мирного соглашения между двумя странами, а также начать процесс делимитации и демаркации границ. Сразу после окончания второй Карабахской войны Азербайджан объявил о прекращении карабахского конфликта и заявил о готовности к установлению долгосрочного мира в регионе. В Армении какое-то время старались затянуть этот процесс, но после Брюссельской встречи стало ясно, что премьер-министр Никол Пашинян и члены правящей партии армянского парламента готовы к миру с Азербайджаном. А это значит, что в деятельности Минской группы ОБСЕ больше нет необходимости.

Об этом сказал Day.Az председатель общественного объединения офицеров запаса по просвещению молодежи Эмин Гасанлы, комментируя выступление Президента Ильхама Алиева на V съезде азербайджанцев мира в Шуше.

По его словам, заявления некоторых армянских политиков о реинкарнации МГ ОБСЕ вредят нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

"У МГ ОБСЕ было почти 30 лет для того, чтобы урегулировать карабахский конфликт. Организация провалила свою миссию. После того как азербайджанская армия поставила точку в застарелом конфликте, у МГ ОБСЕ нет полномочий вести какие-либо процессы в регионе. Вся деятельность МГ ОБСЕ была направлена на защиту статус-кво, сформированного в нарушение международного права", - напомнил он.

Как отметил наш собеседник, позиция некоторых сопредседателей во время 44-дневной войны поставила под вопрос беспристрастность Минской группы.

"Во время своих визитов в начале 2021 года сопредседатели практически не интересовались такими гуманитарными миссиями как предоставление карт минных полей и разминирования освобождённых территорий. Они были озабочены лишь тем, как не потерять свою работу", - сообщил эскперт.

С другой стороны, продолжил он, Совет Европейского Союза успешно выполняет свою миссию по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

"В отличие от 30-летней бесполезной деятельности МГ ОБСЕ новый формат, созданный при посредничестве Шарля Мишеля, уже дал реальные результаты всего за две встречи в течение четырех месяцев. Заявление действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау во время его визита в Азербайджан о том, что он принял новую реальность на Южном Кавказе, стало фактически последним гвоздём в крышку гроба для Минской группы. Сегодня никому не выгодно возрождать бездействующий механизм ОБСЕ. Даже если раньше он служил интересам Еревана, существование МГ ОБСЕ в новых реалиях невыгодно в том числе и Армении", - подытожил Эмин Гасанлы.

Абдул Керимханов