https://news.day.az/politics/1456125.html В Армении осквернили статую Иисуса Христа - акт вандализма - ФОТО
В Армении осквернили статую Иисуса Христа - акт вандализма - ФОТО
В Ереване неизвестные осквернили базальтовую скульптуру Иисуса Христа, установленную на арке у входа в церковь Св. Воскресенья.
Как передает Day.Az, подобный вандализм широко шагает среди армян, которые, напомним, разрушили азербайджанское культурное и религиозное насление в Карабахе.
22 апреля была осквернена еще одна скульптура Иисуса Христа. Полиция проверяет записи камер видеонаблюдения. По факту подготавливаются материалы.
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