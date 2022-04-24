В Армении осквернили статую Иисуса Христа

В Ереване неизвестные осквернили базальтовую скульптуру Иисуса Христа, установленную на арке у входа в церковь Св. Воскресенья.

Как передает Day.Az, подобный вандализм широко шагает среди армян, которые, напомним, разрушили азербайджанское культурное и религиозное насление в Карабахе.

22 апреля была осквернена еще одна скульптура Иисуса Христа. Полиция проверяет записи камер видеонаблюдения. По факту подготавливаются материалы.