В Сухопутных войсках Азербайджана состоялось заседание по итогам первой четверти учебного года

В Н-ской воинской части Сухопутных войск Азербайджана состоялось обобщающее заседание по итогам первой четверти 2022 учебного года, передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности нашей страны, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На заседании были заслушаны доклады о проделанной за квартал работе и задачах по основным направлениям, были проанализированы претворяемые в жизнь реформы, текущее состояние боевой подготовки, материально-технического обеспечения, воинской дисциплины и службы войск.

Было отмечено, что за отчетный период в Азербайджанской Армии были проведены различные военные учения, занятия по боевой подготовке, повышена боеспособность войск и уровень профессионализма личного состава. Подчеркивалось, что в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, проведены строительные работы, введены в эксплуатацию новые военные объекты, предприняты важные шаги по улучшению социально-бытовых условий личного состава.

На заседании были даны поручения по планомерному ведению воспитательной работы, дальнейшему усилению идеологической работы и морально-психологического обеспечения.

В заключение до внимания командно-начальствующего состава были доведены указания министра обороны по выполнению предстоящих задач в рамках реформ, проводимых в Азербайджанской Армии под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, а также в связи с дальнейшим повышением боевого дежурства и боеспособности войск.