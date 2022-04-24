Армянские диверсанты пытались перейти границу Азербайджана

23 апреля около 18:00 провокационно-диверсионная группа ВС Армении предприняла попытку пересечения государственной границы Азербайджанской Республики на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем через Зангиланский район.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), в результате предпринятых Государственной пограничной службой мер проникновение диверсионной группы на территорию Азербайджанской Республики было предотвращено, а диверсанты были вынуждены отступить.

Госпогранслужба расценивает этот инцидент как провокацию армянской стороны, направленную против создания делимитационных комиссий между странами и проведения соответствующих работ. О провокации армянской стороны были проинформированы представители пограничного управления Федеральной пограничной службы РФ в Армении.

В Госпогранслужбе заявляют, что если такая ситуация повторится, то с нашей стороны будут приняты более серьезные меры.