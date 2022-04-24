22-23 апреля в Шуше прошел V Съезд азербайджанцев мира - Съезд Победы. Выступая на открытии мероприятия, Президент, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сделал важные заявления касательно нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, обрисовал для азербайджанцев мира дорожную карту в соответствии с постконфликтным периодом.

Как заявил Trend экс-посол США в Азербайджане Роберт Секута, в нормализации отношений между Баку и Ереваном необходимо действовать, исходя из заявлений Президента Ильхама Алиева в Шуше. "Сегодня на повестке дня стоит вопрос нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и что в этом есть необходимость во имя будущего региона. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что руководство Армении официально заявило, что признает территориальную целостность Азербайджана, никаких территориальных претензий к Азербайджану нет и в будущем не будет", - заметил Секута, передает Day.Az.

По его словам, урегулирование отношений между двумя странами потребует времени и решимости. "Президент Ильхам Алиев также заявил, что в настоящее время министры, министерства иностранных дел двух стран формируют рабочие группы и в ближайшем будущем необходимо начать конкретные переговоры. Необходимо выделить эти заявления главы государства и действовать соответствующим образом. Укрепить доверие, уверенность и мир после десятилетий конфликта будет непросто. Это потребует времени и решимости с обеих сторон",- сказал Секута.

В свою очередь, бывший сопредседатель Минской группы (МГ) ОБСЕ от США Ричард Хогланд считает, что постконфликтный период в регионе имеет свои трудности - как и любой период после подобных конфликтов. Хогланд заявил Trend, что нужно время для того, чтобы эмоции отошли на второй план. "Период после карабахской войны еще более сложный, потому что конфликт существовал на протяжении многих десятилетий и эмоции с обеих сторон были и продолжают быть сильными. Необходимо проявить терпение, не предъявлять требования публично, а искать решения наедине. Со временем, измеряемым месяцами или даже годами, эмоции начинают остывать и появляются возможности для решения проблем. Этот вид дипломатии предлагает решения, которые действительно ведут к миру и процветанию для народов обеих стран и всего региона", - отметил Хогланд.