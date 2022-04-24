Азербайджанские военнослужащие на учениях в Турции

Азербайджанские военнослужащие приняли участие в командно-штабных учениях в Центре подготовки и управления Сухопутных войск Турции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Твиттер Министерства обороны Турции.

"С участием наших азербайджанских братьев были успешно проведены командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "Непоколебимое братство-2022"", - говорится в сообщении.