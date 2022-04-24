https://news.day.az/politics/1456178.html Азербайджанские военнослужащие на учениях в Турции - ФОТО
Азербайджанские военнослужащие на учениях в Турции - ФОТО
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в командно-штабных учениях в Центре подготовки и управления Сухопутных войск Турции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Твиттер Министерства обороны Турции.
"С участием наших азербайджанских братьев были успешно проведены командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "Непоколебимое братство-2022"", - говорится в сообщении.
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