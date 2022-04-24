В России возмущены биллбордами о т.н. "геноциде армян" в день Пасхи

Известный российский эксперт по национальным конфликтам, советник по вопросам противодействия экстремистской идеологии Молодежного Форума Исламского сотрудничества (структура ОИС) Евгений Михайлов возмущен тем, что армянская диаспора России в день Святого Праздника Пасхи установила в Ростове-на-Дону биллборд и пытается пропиарить тему т.н. "геноцида армян".

Как передает Day.Az, соответствущий пост он написал в своем Телеграм-канале.

"Вот никак не понимаю! Почему на въезде в Ростов-на-Дону вместо поздравления народа со Святым Праздником Пасхи висит вот это.... Дескать 24 апреля "день памяти армян", которых не очень любили в Османской Империи. С какого перепуга в России в День Пасхи мы должны вспоминать армян Османской Империи? Чудеса", - написал Михайлов.

Общеизвестно, конечно, что российский город Ростов уже давно захвачен армянством. И этот процесс продолжается до полного закрепления "армянской ростовской автономии". Здесь уже переименован на армянский лад ряд населенных пунктов, даже таблички устанавливаются на армянском языке, везде понатыканы хачкары, армянскими ОПГ захвачен бизнес, правоохранительные структуры и администрация тоже прикормлены армянским лобби, создан и активно функционирует ряд армянских организаций.

Это далеко не первый случай армянского беспредела в Ростове. Напомним, что в апреле 2021 года армянской общиной города была открыта мультимедийная экспозиция "Геноциду - нет!". Выставка прошла в самом масштабном экспозиционном комплексе страны - в музее "Россия - моя история". Россияне часто задаются вопросом, какое отношение к истории России имеет этот пропагандистский проект армянской диаспоры? Очевидно, что армянские организации в России расширяются и радикализируются, и Ростов - один из таких примеров.

Мы даже не спрашиваем, почему в Ростове все это позволительно? Почему администрация города закрывает глаза на растущий армянский национализм? Все настолько запущено в Ростове, что без спроса у армянской диаспоры в Ростове ничего не решается. Армянское лобби влияет и на избрание губернаторов, депутатов и прочих.

Армянская диаспора за последние десятилетия взяла в свои руки судебные и силовые инстанции региона. И если законодательная власть лишь на 50% находится под контролем местных армянских олигархов, то исполнительная власть, в частности кадровая политика в регионе, пока еще контролируется Кремлем. Однако, очевидно, это вопрос времени, и армянская диаспора всеми средствами постарается взять под свое полное влияние как законодательную, так и исполнительную власть региона.