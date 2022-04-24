https://news.day.az/politics/1456225.html Задержан армянский диверсант - заявление Госпогранслужбы
Задержан армянский диверсант - заявление Госпогранслужбы
23 апреля на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем через Зангиланский район, была пресечена попытка провокационно-диверсионной группы ВС Армении нарушить государственную границу Азербайджанской Республики, диверсанты были вынуждены отступить.
Как сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), сотрудники службы задержали члена провокационно-диверсионной группы ВС Армении, военнослужащего Эдуарда Артуровича Матиросова.
Оперативная обстановка находится под контролем.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре