https://news.day.az/politics/1456232.html Главный советник Госдепа по переговорам на Кавказе прибыл в Баку
Главный советник Госдепа по переговорам на Кавказе прибыл в Баку
Главный советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Эндрю Шофер прибыл в Баку.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении на странице в Twitter посольства США в Азербайджане.
"Мы приветствуем главного советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Эндрю Шофера, который находится с визитом в Баку 24-29 апреля. Соединенные Штаты привержены двустороннему и многостороннему сотрудничеству для обеспечения мирного, демократического и процветающего будущего на Южном Кавказе", - говорится в сообщении посольства.
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