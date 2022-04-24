Главный советник Госдепа по переговорам на Кавказе прибыл в Баку

Главный советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Эндрю Шофер прибыл в Баку.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении на странице в Twitter посольства США в Азербайджане.

"Мы приветствуем главного советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Эндрю Шофера, который находится с визитом в Баку 24-29 апреля. Соединенные Штаты привержены двустороннему и многостороннему сотрудничеству для обеспечения мирного, демократического и процветающего будущего на Южном Кавказе", - говорится в сообщении посольства.