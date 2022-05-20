Азербайджан - сильнейшее государство региона - Джо Байден констатировал

Автор: Акпер Гасанов

Президент США Джозеф Байден направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости, который, напомню, отмечается 28 мая. Именно в этот день, в 1918 году, произошло провозглашение Национальным советом Азербайджана, во главе которого был Мамед Эмин Расулзаде, независимости Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

И тут просто невозможно удержаться от совершенно очевидных исторических выводов. Как известно, территория АДР составляла 113,9 тыс. кв.км, включая и многие исторические азербайджанские территории, ныне входящие в состав Армении. Это ровно то, о чем не раз открыто напоминал официальный Баку руководству Армении, а также всякого рода ангажированным политикам из разных стран мира, любящим рассуждать на тему разного рода карт, по которым стоит проводить делимитацию и демаркацию азербайджано-армянских границ.

Да, современный Азербайджан является правопреемником не АЗССР, а именно АДР. Поэтому ежегодно 18 октября в нашей стране празднуется День восстановления независимости Азербайджана. Соответствующее решение было принято в 1991 году. То были тяжелые времена, когда современный Азербайджан только-только возвращал себе все атрибуты независимости.

Это был путь тягот, потерь, борьбы за право сохранения нашей государственности. Увы, в начале данного пути наша страна понесла большую потерю - 20% территорий Азербайджана были оккупированы. Долгих 28 лет Армения держала наши земли под оккупацией и только в результате 44-дневной войны нашей стране, под руководством Президента Ильхама Алиева удалось добиться исторической победы, освобождения Шуши, Физули, Кельбаджара, Лачина , Агдама, Гадрута и иных земель.

Произошло это благодаря реализации грамотной внешней политике, умению руководства страны четко отстаивать национальные интересы Азербайджана. Вчитайтесь внимательно в текст поздравительного обращения президента США и вы увидите, что там говорится, что поддержка Азербайджаном суверенитета Украины, а также оказываемая им помощь Украине в гуманитарной и энергетической сферах являются важным посылом.

Это правда. Это признание способности Азербайджана придерживаться одной, четкой и выверенной внешнеполитической линии, которая состоит в превалировании принципа территориальной целостности государств над всеми иными принципами. Президент Азербайджана Ильхам Алиев многократно указывал на это, в разные годы и с разных трибун отметая любые попытки официального Еревана спекулировать на принципе права наций на самоопределение.

"Соединенные Штаты Америки еще раз подтверждают свою поддержку независимости и суверенитета Азербайджана", - говорится в письме главы американского государства. И на этом фоне откровенно нелепо выглядят заявления посла США в Армении Линн Трейси, которая считает важным "подчеркнуть роль населения Нагорного Карабаха в вопросе определения своего будущего".

Вопрос настоящего и будущего всех территорий нашей страны, включая освобожденные в ходе 44-дневной войны территорий и Ханкенди, будет решаться в Баку. Хотят этого в Ереване или нет. Азербайджан обладает всеми возможностями для достижения поставленных целей. Наша страна является безусловным политическим и экономическим лидером Южного Кавказа, что понимают и признают и в США.

Азербайджан действительно играет значимую роль в обеспечении безопасности и стабилизации европейского и мирового рынков. Наша страна проводит действительно независимую внешнюю политику, жестко отстаивая свои интересы и в отношенияях с Россией, и в отношениях с США, ЕС, Китаем. Азербайджан, не входящий в ОДКБ, имеет тесные и взаимоуважительные отношения со странами-сленами Организации.

При этом, не входя в ЕС и НАТО, наша страна имеет развитые экономические отношения со странами-членами ЕС и самую сильную армию в регионе, во многом благодаря правильно выстроенным отношениям с братской Турцией, армия которой считается второй по силе в Альянсе. Перед нами и перед всем миром пример успешного государства, крепко стоящего на ногах и готового к любым новым потрясениям регионального и мирового масштаба.

Поздравительное письмо Джо Байдена - это констатация данного факта. Это признание заслуг Президента Азербайджана Ильхама Алиева, реализующего доктрину общенационального лидера Гейдара Алиева, в построении такого государства. И это то, что все мы должны ценить, чем должны дорожить. И то, что мы обязаны передать будущим поколениям граждан независимого, процветающего Азербайджана.