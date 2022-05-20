Азербайджан - сильнейшее государство региона - Джо Байден констатировал

Автор: Акпер Гасанов

Президент США Джозеф Байден направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости, который, напомню, отмечается 28 мая. Именно в этот день, в 1918 году, произошло провозглашение Национальным советом Азербайджана, во главе которого был Мамед Эмин Расулзаде, независимости Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

И тут просто невозможно удержаться от совершенно очевидных исторических выводов. Как известно, территория АДР составляла 113,9 тыс. кв.км, включая и многие исторические азербайджанские территории, ныне входящие в состав Армении. Это ровно то, о чем не раз открыто напоминал официальный Баку руководству Армении, а также всякого рода ангажированным политикам из разных стран мира, любящим рассуждать на тему разного рода карт, по которым стоит проводить делимитацию и демаркацию азербайджано-армянских границ.

Да, современный Азербайджан является правопреемником не АЗССР, а именно АДР. Поэтому ежегодно 18 октября в нашей стране празднуется День восстановления независимости Азербайджана. Соответствующее решение было принято в 1991 году. То были тяжелые времена, когда современный Азербайджан только-только возвращал себе все атрибуты независимости.

Президент США Джозеф Байден направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

Президент США Джозеф Байден направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

Это был путь тягот, потерь, борьбы за право сохранения нашей государственности. Увы, в начале данного пути наша страна понесла большую потерю - 20% территорий Азербайджана были оккупированы. Долгих 28 лет Армения держала наши земли под оккупацией и только в результате 44-дневной войны нашей стране, под руководством Президента Ильхама Алиева удалось добиться исторической победы, освобождения Шуши, Физули, Кельбаджара, Лачина , Агдама, Гадрута и иных земель.

Произошло это благодаря реализации грамотной внешней политике, умению руководства страны четко отстаивать национальные интересы Азербайджана. Вчитайтесь внимательно в текст поздравительного обращения президента США и вы увидите, что там говорится, что поддержка Азербайджаном суверенитета Украины, а также оказываемая им помощь Украине в гуманитарной и энергетической сферах являются важным посылом.

Это правда. Это признание способности Азербайджана придерживаться одной, четкой и выверенной внешнеполитической линии, которая состоит в превалировании принципа территориальной целостности государств над всеми иными принципами. Президент Азербайджана Ильхам Алиев многократно указывал на это, в разные годы и с разных трибун отметая любые попытки официального Еревана спекулировать на принципе права наций на самоопределение.

"Соединенные Штаты Америки еще раз подтверждают свою поддержку независимости и суверенитета Азербайджана", - говорится в письме главы американского государства. И на этом фоне откровенно нелепо выглядят заявления посла США в Армении Линн Трейси, которая считает важным "подчеркнуть роль населения Нагорного Карабаха в вопросе определения своего будущего".

Соединенные Штаты Америки готовы содействовать интенсификации дипломатических контактов между Азербайджаном и Арменией - Джозеф Байден

Соединенные Штаты Америки готовы содействовать интенсификации дипломатических контактов между Азербайджаном и Арменией - Джозеф Байден

Вопрос настоящего и будущего всех территорий нашей страны, включая освобожденные в ходе 44-дневной войны территорий и Ханкенди, будет решаться в Баку. Хотят этого в Ереване или нет. Азербайджан обладает всеми возможностями для достижения поставленных целей. Наша страна является безусловным политическим и экономическим лидером Южного Кавказа, что понимают и признают и в США.

Азербайджан действительно играет значимую роль в обеспечении безопасности и стабилизации европейского и мирового рынков. Наша страна проводит действительно независимую внешнюю политику, жестко отстаивая свои интересы и в отношенияях с Россией, и в отношениях с США, ЕС, Китаем. Азербайджан, не входящий в ОДКБ, имеет тесные и взаимоуважительные отношения со странами-сленами Организации.

При этом, не входя в ЕС и НАТО, наша страна имеет развитые экономические отношения со странами-членами ЕС и самую сильную армию в регионе, во многом благодаря правильно выстроенным отношениям с братской Турцией, армия которой считается второй по силе в Альянсе. Перед нами и перед всем миром пример успешного государства, крепко стоящего на ногах и готового к любым новым потрясениям регионального и мирового масштаба.

Поздравительное письмо Джо Байдена - это констатация данного факта. Это признание заслуг Президента Азербайджана Ильхама Алиева, реализующего доктрину общенационального лидера Гейдара Алиева, в построении такого государства. И это то, что все мы должны ценить, чем должны дорожить. И то, что мы обязаны передать будущим поколениям граждан независимого, процветающего Азербайджана.