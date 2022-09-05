Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву Азербайджан стал близким партнером ЕС

Источник: Агентство международной информации Trend

В итальянском городе Черноббио состоялся организованный мозговым центром "Европейский дом - Амброзетти" 48-й международный форум на темы "Взгляд на мир, Европу и Италию" и "Сценарии настоящего и будущего для конкурентных стратегий".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению Президента Италии Серджо Маттареллы, председателя Совета министров Италии Марио Драги и мозгового центра "Европейский дом - Амброзетти" принял участие в международном форуме в качестве главного гостя.

Как сказал Trend американский эксперт Питер Тейс, участие Президента Ильхама Алиева в форуме в качестве главного гостя свидетельствует о стратегических отношениях между Баку и Римом, передает Day.Az.

"Президент Ильхам Алиев - выдающийся государственный деятель, всегда защищающий национальные интересы своей страны и неустанно работающий для улучшения уровня жизни граждан. Участие Президента Ильхама Алиева в международном форуме в Италии - 48-м международном форуме Черноббио в качестве основного докладчика свидетельствует о стратегических отношениях между Баку и Римом", - сказал американский эксперт.

По его словам, Италия входит в десятку крупнейших экономик мира, и стратегические отношения Рима с Баку являются фундаментальным аспектом, который еще больше расширяет возможности внешней политики Италии.

Тейс отметил, что Азербайджан является надежным союзником ЕС, и официальная программа мероприятий в Италии - свидетельство этого выдающегося сотрудничества, которое приносит пользу Европейскому союзу.

"Азербайджан, благодаря Президенту Ильхаму Алиеву, стал близким партнером ЕС и итальянский форум это в очередной раз подчеркнул", - подытожил он.