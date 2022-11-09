Четкие месседжи Президента Азербайджана Ильхама Алиева из освобожденной Шуши

Автор: Акпер Гасанов

В Шуше, до ее оккупации, я был однажды, в 1984 году. Перед поступлением в школу мы с мамой поехали туда. Что я помнил о той поездке в Шушу? Отрывочно помню санаторий, где мы оставались.

А еще помню, что на пригорке перед зданием санатория качели были, много зелени кругом. Равнину Джыдыр Дюзю отрывочно помню. Все. Больше ничего не успел запомнить. Но кто же тогда, в 1984 году знал, что в 1992 году мы потеряем Шушу и долгих 28 лет она будет под оккупацией?! Никто тогда такого и в страшном сне не видел. Увы, жизнь порой бывает страшнее самых страшных снов.

Как-то вдруг, как по приказу, многие бакинские армяне стали собирать деньги в "фонд Карабаха". Наши соседи-армяне по дому, а это панельная четырехэтажка по улице Алишера Навои, также пересылали деньги куда-то в Армению. Прекрасно помню, как мама удивленно спросила у соседки по имени Амалия, которая пришла занимать до зарплаты, куда же они все тратят, если и сама Амалия и ее муж работают.

Причем, муж Амали работал личным шофером какого-то большого начальника. Соответственно, помимо официальной зарплаты, он всегда имел и дополнительный доход. Они всегда жили довольно хорошо. Сыну Эдику ни в чем не отказывали. У них дома стоял видеомагнитофон. У нас он тоже был, но то была, как ни крути, роскошь в конце 80-ых. Упоминаю обо всем этом, чтобы было понятно, что соседи-армяне всегда были при деньгах и потому их участившиеся внезапно просьбы дать взаймы очень сильно удивили.

"А мы в "фонд Карабаха" ежемесячно перечисляем по сто рублей. Так поступают все армяне, не только в Баку", призналась Амалия. Мы тогда и подумать не могли, с какой целью собираются все эти деньги в рядах армян, живущих в разных странах мира. Да о чем можно говорить, если многих армян, постепенно переезжавших из Баку в разные республики бывшего СССР, провожали всем двором?! И все они плакали, говорили о своей любви к Баку, к азербайджанцам вообще, к соседям в частности.

А потом мы узнали шокирующую правду. Этот самый Эдик, сын Амалии, воевал в Карабахе против Азербайджана. Это нам всем, дворовым, рассказала другая соседка, тетя Валя. Она продолжала переписываться со многими уехавшими из Баку дворовыми. И с Амалией тоже. Они переехали в Ереван, а сына отправили воевать против таких же азербайджанцев, как ее многолетние соседи.

Именно это, вероломство и коварство тех, кто десятилетиями жил бок о бок с азербайджанцами, шокировало даже больше, чем сам факт войны. И потому, лично я нисколько не удивился, когда услышал фашистское заявление второго президента Армении Роберта Кочаряна о "генетической несовместимости" армян и азербайджанцев. Он тоже родился в Азербайджане, в Карабахе, жил среди азербайджанцев. Но в итоге Робик произнес фразу, доказывающую, что он с детства впитал в себя ненависть к азербайджанцам.

То же самое можно сказать и про третьего президента Армении, также уроженца Карабаха, Сержика Саргсяна. До сих пор живы те азербайджанцы, которые помнят его, услужливого карьериста, делавшего первые шаги по комсомольской линии. Именно этот персонаж потом пытался оправдать Геноцид азербайджанцев в Ходжалы, озвучивая чудовищные "аргументы".

Ныне в Ханкенди проживают носители именно такого "мировоззрения". Да, это уроженцы азербайджанского Карабаха, которые открыто заявляют, что не хотят жить бок о бок с азербайджанцами. При том, что официальный Баку не раз заявлял о том, что они вправе и дальше жить там, где живут, но став гражданами Азербайджана, уважая наши законы, признавая, что Ханкенди и весь Карабах-это Азербайджан.

Они не согласны. Они не оставляют нам выбора. Точно также, как не оставили нам выбора представители руководства Армении два года назад. Это они, совершив ряд шокирующих провокаций, включая пьяные пляски премьер-министра РА Никола Пашиняна в Шуше, спровоцировали войну. Это они, тот же Пашинян и тогдашний глава МО РА Тоноян, озвучивая провокационные угрозы в адрес нашей страны, вынудили обрушить на голову оккупантов "Железный Кулак".

В итоге, азербайджанская армия, ведомая Президентом нашей страны, Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым, одержала великую Победу в 44-дневной войне. Обнулены были многие армянские мифы, включая тот, что гласил о "непобедимости" армянской армии. Среди "непобедимых" оказалось 10.000 дезертиров. Вражеская армия, как боеспособная единица, перестала существовать.

Именно это обстоятельство вынудило Никола Пашиняна согласиться на капитуляцию. Он подписал ее в ночь на 10 ноября 2020 года. Два года назад. В течении которых азербайджанская армия вынуждена была проводить ряд отрезвляющих операций, дабы противник забыл о новых попытках устроить провокацию против нашей страны, в течении которых усилился авторитет Азербайджана в мире.

В течении которых были проведены колоссальные восстановительные работы. И все это- плоды работы Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который сегодня находится в освобожденной Шуше, среди азербайджанских военнослужащих. В чем, безусловно, есть большой символизм. Тот, с чьим именем сейчас и навсегда связана величайшая, историческая победа был в освобожденной Шуше, на мероприятии по случаю Дня Победы.

И оттуда, из великой, освобожденной и стремительно расцветающей Шуши, он предупредил всех тех, кто не оставил мысли о новой войне с нашей страной. "Могу сказать, что за последние два года наши вооруженные силы стали еще сильнее. Как структурные реформы, так и создание новых формирований, в то же время увеличение численности существующих формирований, снабжение их оружием и боеприпасами, оснащение новой техникой осуществляются на самом высоком уровне. Азербайджанская армия сейчас сильнее, чем была два года назад, и это должны знать все, Армения и каждый!", - отметил глава государства.

Это были слова политического деятеля, доказавшего способность претворять в жизнь все им сказанное. Это были слова того, кто однажды громко заявил: "Карабах-это Азербайджан и восклицательный знак!". Заявил и одержал великую победу. Благодаря которой азербайджанцы вернулись на свои земли. И я- один из огромной армии счастливых граждан страны-победительницы, которому довелось увидеть освобожденную Шушу.