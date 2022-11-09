Символ великих побед: ко Дню Государственного флага Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Вчера, 8 ноября, в Азербайджане отмечался День Победы. Это был, пожалуй, самый главный праздник в новейшей истории нашей страны и всего азербайджанского народа. Он широко отмечался не только в Азербайджане, но и за пределами нашей страны - соотечественниками, которые испытывают чувство гордости за нашу общую, великую Победу, главным символом которой был, есть и будет флаг Азербайджана.

И сегодня, отмечая День государственного флага Азербайджана, мы вспоминаем об очень важных вещах. Например о том, что целуя флаг Азербайджана перед боем, шли в наступление наши славные герои в ходе 4-дневной войны в апреле 2016 года, в ходе 44-дневной Отечественной войны, в ходе операций "Фаррух" и "Возмездие". А еще мы помним о том, что, обернув в наш священный триколор, хоронят шехидов, отдавших жизнь в войнах за Родину.

"Освобождая Шушу, наши отважные военнослужащие, оснащенные только легким вооружением, шли на смерть. Шли на смерть за Родину, за землю. Каждый из нас хорошо понимал, что без Шуши наша победа будет неполной", - заявил вчера, находясь в освобожденной Шуше Президент Азербайджана и Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев.

Над колыбелью нашей культуры сейчас гордо реет флаг Азербайджана!

"Все наши шаги и все мои шаги как Президента с 2003 года и по сегодняшний день были направлены на усиление Азербайджана", - заявил вчера, выступая в освобожденной Шуше глава нашего государства.

И это правда. Ведь ровно 13 лет назад Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение об учреждении Дня государственного флага, который ежегодно отмечается в нашей стране 9 ноября.

Это было историческое решение. Глава нашего государства, учреждая важнейший для каждого азербайджанца праздник, высказал мечту десятков миллионов представителей нашего народа, проживающих не только на своей исторической Родине, но и в самых разных странах мира.

"Воспитание молодого поколения в патриотическом духе было одним из основных направлений моей политики как Президента и мы добились этого", - подчеркнул Президент Азербайджана, находясь в великой Шуше.

А я бы хотел напомнить более ранее его выступление.

"Наш флаг - это источник нашей гордости, наш флаг - это наша плоть, наше сердце. Сегодня во всех уголках Азербайджана развевается государственный флаг. После восстановления территориальной целостности Азербайджана наш национальный государственный флаг будет поднят на землях, которые сегодня все еще находятся под оккупацией. Наш флаг будет развеваться в Нагорном Карабахе, Ханкенди, Шуше. Мы должны каждый миг своими делами приближать и приближаем этот день", - заявил глава государства в 2010 году.

И вот, сегодня, спустя 12 лет с момента, когда был озвучен этот важнейший призыв, мы видим, что сбылись все планы Президента Азербайджана, блестяще реализована была его стратегия и тактика. Государственный флаг Азербайджана гордо реет над Шушой, Физули, Кяльбаджаром, Агдамом, над всеми освобожденными территориями нашей Родины. Это и есть новая реальность, созданная азербайджанской армией, ведомой Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым.

"После операции 13-14 сентября на основных стратегических высотах в направлении армяно-азербайджанской границы разместились Вооруженные силы Азербайджана. Армения должна прекрасно понимать, что это означает. Сегодня с этих стратегических высот мы своими глазами видим города Гаракилься, Кафан, Горис, Истису. Мы находимся на берегу озера Бала Гёйча. Озеро Беюк Гёйча тоже перед нашими глазами. Все это - реальность", - заявил в Шуше Президент Азербайджана.

Это был четкий и конкретный месседж руководству Армении, мировому армянству, их покровителям, включая президентов разных стран мира. Азербайджан является сильным государством, обладающим мощной экономикой и самой боеспособной армией в регионе, которая способна выполнить любые задачи, который будут поставлены перед ней. Враг может даже не сомневаться в том, что наш великий триколор будет водружен там, где прикажет Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев.