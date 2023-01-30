Армянская диаспора зашаталась

Автор: Лейла Таривердиева

Тридцать лет назад, 27 января 1973 года в Санта-Барбаре произошел кровавый теракт. 77-летний армянин Яникян пригласил в гостиницу "Балтимор" генконсула Турции в Лос-Анджелесе и его заместителя. Поводом для приглашения было якобы намерение передать турецкому правительству какое-то произведение искусства. Ни о чем не подозревающие дипломаты пришли на встречу, вероятно, подготовив благодарственные речи о дружбе и братстве народов, но вместо произведения искусства их ждала смерть. Старик Яникян хладнокровно расстрелял обоих. Террорист был приговорен к пожизненному заключению, а через десять лет под давлением диаспоры освобожден. Диаспоре удавалось освобождать и других своих "героев" в частности, в 2001 году был освобожден и с цветами сопровожден в Армению исполнитель теракта во французском аэропорту Орли (1983) Варужан Карапетян.

Подобные успехи укрепили имидж армянской диаспоры в качестве мощной и влиятельной силы. Многие годы считалось, что если и есть что прочное и вечное в подлунном мире, так это армянская диаспора. С тех пор, как армянство заполучило таки "историческую родину" и почувствовало вкус государственности, аппетиты его стали расти. Слишком откровенная поддержка и опека со стороны держав позволили армянам поверить в свою избранность и вседозволенность, хотя на самом деле этот этнос просто грубо использовали против сильных врагов. Как бы там ни было, для армян оказались открыты многие двери, и армянство воспользовалось этим для реализации безумных человеконенавистнических целей, поставленных перед нацией. Идеологи учили, что эти идеи спасают нацию, но в реальности они превратили армянский народ в толпу обозленных закомплексованных людей, заблудившийся в собственных фантазиях. И как бы богата и влиятельная не была армянская диаспора в той или иной стране, она все равно остается общностью, объединенной нереалистичными идеями и страхами за свою идентичность.

Нет другого такого народа, который бы так боялся за свою идентичность, как армяне. Возможно, это происходит из-за слабости корней нации. Этот страх заставляет их кучковаться и склеиваться, организовываясь в общины и диаспоры, создавать вокруг себя, где бы ни жили, "чистую", то есть армянскую среду. Судя по всему, армянам комфортнее всего жить среди своих, в противном случае обостряются комплексы и теряется самооценка. Если послушать идеологов, то только в моноэтничной среде армяне могут сохранять свою идентичность. Если говорить точнее - не идентичность, а верность навязанным больной идеологией постулатам. Армяне, жившие среди азербайджанцев и других народов Азербайджана, в мультикультуральной, многоязычной и многоконфессиональной среде отличались от армян Армении. Армяне Карабаха всегда считались у так называемых ереванских армян "испорченными". Сегодняшняя Армения это идеал, к которому стремилось сто лет армянство. Это стерильное пространство, где нет никого, кроме армян, заповедник национализма.

Эта политика, планомерно продвигавшаяся армянством с начала прошлого века, питалась страхом держав перед Турцией. Это был достаточно тонкий расчет и он сработал - армян действительно пригрели и дали им полную свободу фантазии, используя против Анкары, а затем и Баку. Этими же европейскими страхами армяне пытаются пользоваться и сегодня, когда называют Карабах "островком христианства", "бастионом цивилизованного мира", "преградой на пути Турана" и так далее. Но после 44-дневной войны работает это все слабее и слабее. И сегодня мировая армянская диаспора, можно сказать, лишилось цели существования.

Недавно патриарх Великого дома Киликийского Арам Первый в интервью СМИ высказал мысль, что "диаспора уже находится в процессе истощения и нуждается в немедленной реорганизации. Она стала безразлична к себе и к Армении, особенно в последние годы, после 44-дневной войны". Молодежь вообще разочаровывает Арама - "отдалилась от церковной и национальной жизни, от нашей коллективной жизни", потому что, похоже, хочет вырваться из диаспорального болота. А дальше совсем интересно: "Отныне мы не можем сооружать стены вокруг наших общин и жить в изоляции. В прошлом наш язык, культура и традиции гарантировали и укрепляли нашу идентичность. Глобализация разрушила все возможные преграды и границы в жизни всех народов, нам придется жить в многорасовом, многоконфессиональном, многоэтническом обществе".

Да уж, для армянских общин, привыкших к обособлению, это будет серьезное испытание. Особенно учитывая слабость корней этноса. Общность, основанная на ненависти, мифах, страхе и комплексах, не может быть долговечной. Пока есть успехи в продвижении к цели, она прочна, но потеря цели разрушает. И собрать осколки можно только появлением новой цели, новой идеи. Например, возвращением к методике террора, которая в свое время активно использовалась.

Армянская диаспора и армянский терроризм - понятия сросшиеся. Все самые кровавые армянские террористы были представителями диаспоры. Потому что именно в диаспоре, борясь за сохранение идентичности (на которую, кстати, никто не покушался), вдали от советской пропаганды интернационализма армяне воспитывались в духе пещерной ненависти и готовности к мести. В тот период армянство играло на антисоветских мотивах, получая от этого немалые дивиденды. Конечно, террор культивировался и в советской Армении, но больше подпольно, хотя не менее кроваво. Вспомним теракт в московском метро января 1977 года.

Одним словом, когда армянство выходит из зоны комфорта и расползается, оно прибегает к террору, чтобы вновь собраться воедино. После 44-дневной войны начался именно такой этап. Это признает уже и церковь. И есть угроза, что вместо того, чтобы впервые в своей истории пойти правильным путем, идеологи диаспоры снова толкнут армян на кровавые акции. Отомстить (за что?), доказать, что хотя бы в чем-то армянство сильнее и его стоит бояться.

Ослабление позиций армянской диаспоры в мире может вызвать необходимость реанимации такого явления, как армянский терроризм, сказал в беседе с Day.Az азербайджанский историк и политолог Ризван Гусейнов.

Однозначно, кризис, который есть в армянской диаспоре, распространяется по всему армянскому обществу. Понятно, что киликийский патриарх немного лукавит, потому что этот кризис касается не только диаспоры, но, прежде всего, самой армянской церкви и различных ее центов, в первую очередь Эчмиадзина. Касается он и армянских политических организаций, часть из которых являются террористическими, вроде Дашнакцутюн.

Этот кризис - совершенно естественный и справедливым итог той деятельности, которую в течение ста лет ведут и армянская церковь, и диаспора, и армянские политические организации. Их работа всегда была направлена на подрыв устоев тех государств, в которых они проживали. Это касается и начала ХХ века, и сегодняшних дней. В итоге армяне оставались в одиночестве - их бросали и диаспора, припеваючи устроенная на Западе, и церковь, которую проблемы армянского народа вообще не касаются, и политические организации, которые, как правило, бежали, оставляя армянский народ один на один с созданными ими проблемами.

После победы Азербайджана в 44-дневной войне, явно виден раскол и кризис внутри различных направлений мирового армянства - имею в виду армянскую церковь, диаспору и политические организации. Эта троица виновата во всех бедах и проблемах армянского народа, и я давно ждал, когда начнется грызня между ними - диаспорой, политическими организациями и католикосатами, которые имитируют единство, но на самом деле находятся во враждебных отношениях друг с другом.

Диаспора работает не на интересы армянского народа. Она работает на интересы тех государств, в которых проживает, и политических кругов, с которыми имеет дело в США, Франции, России и других странах.

Если мы говорим о том, что может быть в перспективе полезна диаспора армянам, давайте посмотрим, как она действует. На фоне акции азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге армянская диаспора в США, Франции, России, различных странах Европы начала очередную истерию против Азербайджана, используя тот же нарратив, что и сто лет назад - якобы геноцид, якобы голодающие дети, якобы умирающие старики и так далее. То есть, прибегая к спекуляциям мелкого мошенника, чтобы раскрутить на жалость западного обывателя и политика, вынудить принимать какие-то бессмысленные резолюции, бумажки, не содержащие никакой конкретики. В результате, ситуация для армян Карабаха обострилась. Почему? Потому что диаспора обслуживает интересы вовсе не армянского народа, и Рубен Варданян как яркий представитель диаспоры, появившись в Карабахе, внес раскол в ряды самих же армян, поставил их на грань огромных проблем. Все проблемы, которые переживают сегодня жители зоны временной ответственности РМК армянской национальности, вызваны деятельностью Варданяна. Как мрачно пошутил один из армянских юзеров, с тех пор, как в Карабахе появился миллиардер, там начался голод. По большому счету, любая активность армянской диаспоры оборачивается неразрешимыми проблемами для армянского народа, несет армянам кровь, нищету, войны и бедствия.

Ослабление позиций армянской диаспоры в мире может вызвать необходимость реанимации такого явления, как армянский терроризм. Если вспомнить террористические атаки армян в течение ХХ века на турецких дипломатов, террористическую войну, развязанную ими против Азербайджана в начале 90-х, то, конечно, нам следует быть готовыми к активизации армянской террористической деятельности. На Ближнем Востоке десятилетиями действуют армянские террористические ячейки, несущие в себе определенную угрозу.

Но есть один позитивный момент. Заключается он в том, что в период Первой карабахской войны Азербайджан фактически перемолол, уничтожил всех руководителей армянских террористических ячеек. Основные силы террористических армянских организаций были брошены в топку Первой карабахской войны и были уничтожены. Сегодня армянский терроризм беззуб, то есть угрожать может, но особо массовых актов устраивать не способен. Поэтому зарубежные спонсоры армянского террора перестали вкладываться в него. И огромная заслуга в этом принадлежит Азербайджану, очистившему мир от матерых армянских террористов в период Первой карабахских войн. А также 44-дневной войны, которая вообще сломала хребет армянскому нацизму.

Но почивать на лаврах, конечно, нельзя. Соответствующие структуры, ответственные за безопасность страны внутри и вне ее, должны зорко отслеживать любые движения различных армянских террористических ячеек, их встречи с зарубежными спонсорами и в зародыше уничтожать любую попытку террора против Азербайджана. В этой деятельность большим опытом обладают Израиль и Турция, и сотрудничество в данном вопросе позволит нивелировать угрозу и обезопасить нашу страну от новой волны армянского террора.