Армянская диаспора России это не диаспора, а прачечная по отмывке денег

"Я с 1992 года наблюдала деятельность армянской диаспоры в России и могу сказать, что ее организации в последние годы являли яркий пример деятельности по распилу бюджета. В том числе и российского. А это уже не диаспора - это прачечные по отмывке денег. Потому, исход вполне закономерен".

Об этом сказала в интервью Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Насколько я знаю, в Ереване сложилось устойчивое мнение, что, во-первых, Карабах это уже отрезанный ломоть для Армении. В том числе, по той причине, что те, кто там остались, это, якобы, "русскоязычные азербайджанцы", которые ничего общего с армянами не имеют. Во-вторых, Россию в Ереване, по-прежнему, жестко обвиняют в том, что она "предала" интересы Армении. А армянская диаспора в России "не смогла выполнить свою роль" выразителя национальных интересов Армении и мирового армянства. И "обеспечить" нужные для армянского лобби шаги России в отношении Карабаха в период 44-дневной войны. А значит, и чего особо время тратить на нее?

Армяне думали, что смогут вертеть российскими СМИ вечно, но просчитались – Евгений Михайлов для Day.Az

Армяне думали, что смогут вертеть российскими СМИ вечно, но просчитались – Евгений Михайлов для Day.Az

Подобный подход еще раз говорит о том, что политическая мимикрия является основой идеологии и практики современного армянства. Нужен - используем, прошла нужда - двери открыты.

Кроме того, процессы, происходящие сейчас в армянской диаспоре России, особенно в регионах, демонстрируют любопытную тенденцию. Оставшись без привычных финансовых вливаний, они начали просто распадаться или вступили в нескончаемую череду внутренних разборок и конфликтов. Причина банальна: ряд известных армянских бизнесменов вообще покинули привычные бизнес-площадки (как это мы сейчас наблюдаем в ряде регионов Центральной России, в Краснодарском крае и т.д.) и перестали финансировать армянские организации. Или существенно сократили их поддержку. О том, что подвигло политизированный армянский бизнес на такие шаги, я расскажу в отдельном материале, тем более, мы с коллегами сейчас готовим проведение мониторинга по новым тенденциям в армянской диаспоре в ряде российских регионов.

И, кроме того, большинство армянских общественных организаций в России на самом деле не обладают необходимым потенциалом для ведения серьезной и самодостаточной деятельности. Если бы такой ресурс был, хотя бы, на уровне интеллектуальной составляющей, то тогда бы именно диаспора своевременно проинформировала руководство Армении, что никакой безоговорочной поддержки со стороны России в карабахском вопросе не будет. А сопротивление освобождению Карабаха бессмысленно и приведет к большим потерям.

Я с 1992 года наблюдала деятельность армянской диаспоры в России и могу сказать, что ее организации в последние годы являли яркий пример деятельности по распилу бюджета. В том числе и российского. А это уже не диаспора - это прачечные по отмывке денег. Потому, исход вполне закономерен.

Деньги на ветер – сколько потеряли армяне на незаконных проектах в Карабахе - ФОТО

Деньги на ветер – сколько потеряли армяне на незаконных проектах в Карабахе - ФОТО

Армяне потеряли "мягкую силу" в России? Извиняюсь, а почему они думают, что она у них тут была? Честно говоря, этот дословный перевод с английского, в результате которого родился уродливый термин "мягкая сила", вызывающий недоумение сам по себе, просто раскрученная этикетка. Я всю жизнь занималась народной дипломатией как эксперт, государственный чиновник, общественный деятель. Что такое народная дипломатия, мне понятно. В отличие от мягкой силы.

В мировой армянской диаспоре, а ее статус именно таков, можно четко выделить лоббистскую практику, что подразумевает, в первую очередь, создание форм и моделей взаимодействия с политической и деловой элитой стран проживания. В том числе, путем вовлечения представителей элит в коррупционные схемы. 

Отметим также взаимодействие со СМИ стран проживания. В России армянское лобби играет значительную роль в медиа-пространстве. Хотя, сейчас этот фактор больше похож на раздражителя. Некоторые армянские пропагандисты в России стали одиозными личностями. В результате, что бы они не говорили, это вызывает отторжение в думающей среде.

И отмечу взаимодействие с гражданским обществом. При этом упор делается не только на лидеров общественного мнения, но и на потенциально влиятельные фигуры, на молодежь и т.п.  Причем, активно используются для вовлечения в "большую армянскую семью" и личные связи. У меня в молодости, во время учебы в Дипломатической Академии МИД России, был случай, который я до сих пор вспоминаю как анекдот. Мой однокашник - сотрудник посольства Армении в России пригласил меня в кафе. Как настоящий мужчина явился с цветами и парфюмерным подарком вкупе с коньяком, но не успели поднять первую рюмку за встречу, как он достал книгу про "геноцид" и минут сорок вводил меня в курс дела по данной истории. А потом пригласил на встречу с виднейшим дашнаком Эдуардом Оганесяном... 

А если серьезно, то в современной России есть более серьезные проблемы, чем отслеживание потуг армянской "мягкой силы". Нам бы со своей очень мягкой силой разобраться.

Армянское лобби России получило удар откуда не ожидало - АНАЛИЗ от Тофика Аббасова - ВИДЕО

Армянское лобби России получило удар откуда не ожидало - АНАЛИЗ от Тофика Аббасова - ВИДЕО

Действительно, обижаясь на потерю внимания со стороны российского экспертного сообщества, армяне обвиняют во всем "черную икру". Но давайте начнем с того, что, как говорится в известной русской поговорке, чья бы корова мычала. Армянское лобби всегда славилось умением создавать эффективные взаимоотношения со СМИ стран проживания, и "финансовая подушка" в этих историях играла далеко не последнюю роль. Другое дело, что те, кого в российских СМИ и в экспертных кругах долгое время кормили армянские олигархи и их структуры, оказались просто профнепригодными. В том числе, не смогли вовремя понять исход по карабахскому вопросу. Азербайджанская армия уже брала Шушу, а эти горе-аналитики кричали с пеной у рта со всех каналов российского ТВ о силе армянского оружия. Ну, так глаза видели, что покупали. К кому претензии-то, господа армяне?

Теперь насчет икры. Если эксперт не может сам себя обеспечить на завтрак икрой с маслом (при желании, конечно), то он занимается не своим делом. Черная икра в России не дефицит. Купить можно. Меня всегда поражала навязчивая тема в армянских соцсетях, что кого-то купили за икру. А потом я поняла, что просто авторы этих постов ничего слаще морковки не ели. Ну, так, если с утра до вечера строчить в соцсетях, так и на морковь не будет времени заработать.

Я, к примеру, к черной икре равнодушна абсолютно. Меня ею в детстве перекормили - близкая родственница работала директором ресторана на лайнере, который возил туристов в Астрахань. И, как человек, посетивший более 100 стран, я пробовала и не то. Даже чудное армянское блюдо - мандак!

Почему у кого-то вообще вызывает удивление, что эксперт или журналист получает деньги за свой труд? Они что, сами бесплатно на работу ходят? Для меня политконсалтинг и журналистика - это профессия. Дело-то ведь не в том, оплачена работа или нет. А в том, что вместо дискуссии армянская сторона начинает кричать о продажности своих оппонентов. Аргументов-то нет. Вот и икра в мозгу застряла.

Ничего, если в Армении дальше пойдут дела, как сейчас, то там все бесплатно начнут работать. Просто нечем будет платить. А пока бегство из этой страны продолжается. И новый лозунг армянской диаспоры - "лучше смотреть на теплый океан, чем на холодный Севан" - сегодня актуален как никогда.

Лейла Таривердиева