Армянская диаспора России это не диаспора, а прачечная по отмывке денег

"Я с 1992 года наблюдала деятельность армянской диаспоры в России и могу сказать, что ее организации в последние годы являли яркий пример деятельности по распилу бюджета. В том числе и российского. А это уже не диаспора - это прачечные по отмывке денег. Потому, исход вполне закономерен".

Об этом сказала в интервью Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Насколько я знаю, в Ереване сложилось устойчивое мнение, что, во-первых, Карабах это уже отрезанный ломоть для Армении. В том числе, по той причине, что те, кто там остались, это, якобы, "русскоязычные азербайджанцы", которые ничего общего с армянами не имеют. Во-вторых, Россию в Ереване, по-прежнему, жестко обвиняют в том, что она "предала" интересы Армении. А армянская диаспора в России "не смогла выполнить свою роль" выразителя национальных интересов Армении и мирового армянства. И "обеспечить" нужные для армянского лобби шаги России в отношении Карабаха в период 44-дневной войны. А значит, и чего особо время тратить на нее?

Подобный подход еще раз говорит о том, что политическая мимикрия является основой идеологии и практики современного армянства. Нужен - используем, прошла нужда - двери открыты.

Кроме того, процессы, происходящие сейчас в армянской диаспоре России, особенно в регионах, демонстрируют любопытную тенденцию. Оставшись без привычных финансовых вливаний, они начали просто распадаться или вступили в нескончаемую череду внутренних разборок и конфликтов. Причина банальна: ряд известных армянских бизнесменов вообще покинули привычные бизнес-площадки (как это мы сейчас наблюдаем в ряде регионов Центральной России, в Краснодарском крае и т.д.) и перестали финансировать армянские организации. Или существенно сократили их поддержку. О том, что подвигло политизированный армянский бизнес на такие шаги, я расскажу в отдельном материале, тем более, мы с коллегами сейчас готовим проведение мониторинга по новым тенденциям в армянской диаспоре в ряде российских регионов.

И, кроме того, большинство армянских общественных организаций в России на самом деле не обладают необходимым потенциалом для ведения серьезной и самодостаточной деятельности. Если бы такой ресурс был, хотя бы, на уровне интеллектуальной составляющей, то тогда бы именно диаспора своевременно проинформировала руководство Армении, что никакой безоговорочной поддержки со стороны России в карабахском вопросе не будет. А сопротивление освобождению Карабаха бессмысленно и приведет к большим потерям.

Я с 1992 года наблюдала деятельность армянской диаспоры в России и могу сказать, что ее организации в последние годы являли яркий пример деятельности по распилу бюджета. В том числе и российского. А это уже не диаспора - это прачечные по отмывке денег. Потому, исход вполне закономерен.

Армяне потеряли "мягкую силу" в России? Извиняюсь, а почему они думают, что она у них тут была? Честно говоря, этот дословный перевод с английского, в результате которого родился уродливый термин "мягкая сила", вызывающий недоумение сам по себе, просто раскрученная этикетка. Я всю жизнь занималась народной дипломатией как эксперт, государственный чиновник, общественный деятель. Что такое народная дипломатия, мне понятно. В отличие от мягкой силы.

В мировой армянской диаспоре, а ее статус именно таков, можно четко выделить лоббистскую практику, что подразумевает, в первую очередь, создание форм и моделей взаимодействия с политической и деловой элитой стран проживания. В том числе, путем вовлечения представителей элит в коррупционные схемы.

Отметим также взаимодействие со СМИ стран проживания. В России армянское лобби играет значительную роль в медиа-пространстве. Хотя, сейчас этот фактор больше похож на раздражителя. Некоторые армянские пропагандисты в России стали одиозными личностями. В результате, что бы они не говорили, это вызывает отторжение в думающей среде.

И отмечу взаимодействие с гражданским обществом. При этом упор делается не только на лидеров общественного мнения, но и на потенциально влиятельные фигуры, на молодежь и т.п. Причем, активно используются для вовлечения в "большую армянскую семью" и личные связи. У меня в молодости, во время учебы в Дипломатической Академии МИД России, был случай, который я до сих пор вспоминаю как анекдот. Мой однокашник - сотрудник посольства Армении в России пригласил меня в кафе. Как настоящий мужчина явился с цветами и парфюмерным подарком вкупе с коньяком, но не успели поднять первую рюмку за встречу, как он достал книгу про "геноцид" и минут сорок вводил меня в курс дела по данной истории. А потом пригласил на встречу с виднейшим дашнаком Эдуардом Оганесяном...

А если серьезно, то в современной России есть более серьезные проблемы, чем отслеживание потуг армянской "мягкой силы". Нам бы со своей очень мягкой силой разобраться.

Действительно, обижаясь на потерю внимания со стороны российского экспертного сообщества, армяне обвиняют во всем "черную икру". Но давайте начнем с того, что, как говорится в известной русской поговорке, чья бы корова мычала. Армянское лобби всегда славилось умением создавать эффективные взаимоотношения со СМИ стран проживания, и "финансовая подушка" в этих историях играла далеко не последнюю роль. Другое дело, что те, кого в российских СМИ и в экспертных кругах долгое время кормили армянские олигархи и их структуры, оказались просто профнепригодными. В том числе, не смогли вовремя понять исход по карабахскому вопросу. Азербайджанская армия уже брала Шушу, а эти горе-аналитики кричали с пеной у рта со всех каналов российского ТВ о силе армянского оружия. Ну, так глаза видели, что покупали. К кому претензии-то, господа армяне?

Теперь насчет икры. Если эксперт не может сам себя обеспечить на завтрак икрой с маслом (при желании, конечно), то он занимается не своим делом. Черная икра в России не дефицит. Купить можно. Меня всегда поражала навязчивая тема в армянских соцсетях, что кого-то купили за икру. А потом я поняла, что просто авторы этих постов ничего слаще морковки не ели. Ну, так, если с утра до вечера строчить в соцсетях, так и на морковь не будет времени заработать.

Я, к примеру, к черной икре равнодушна абсолютно. Меня ею в детстве перекормили - близкая родственница работала директором ресторана на лайнере, который возил туристов в Астрахань. И, как человек, посетивший более 100 стран, я пробовала и не то. Даже чудное армянское блюдо - мандак!

Почему у кого-то вообще вызывает удивление, что эксперт или журналист получает деньги за свой труд? Они что, сами бесплатно на работу ходят? Для меня политконсалтинг и журналистика - это профессия. Дело-то ведь не в том, оплачена работа или нет. А в том, что вместо дискуссии армянская сторона начинает кричать о продажности своих оппонентов. Аргументов-то нет. Вот и икра в мозгу застряла.

Ничего, если в Армении дальше пойдут дела, как сейчас, то там все бесплатно начнут работать. Просто нечем будет платить. А пока бегство из этой страны продолжается. И новый лозунг армянской диаспоры - "лучше смотреть на теплый океан, чем на холодный Севан" - сегодня актуален как никогда.

Лейла Таривердиева