Чтобы выиграть, новый европейский формат должен опираться на сильных лидеров

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Сегодня мы наблюдаем за тем, как сдают позиции международные структуры, призванные выполнять миссию по обеспечению безопасности, повышению коэффициентов сотрудничества и стабилизации процессов, вызывающих тревогу. Имеют место брожения, неуверенность, и четко видна необходимость осуществления неотложных мер для того, чтобы взять ситуацию под контроль и показать всем, что идет инновативная работа над формированием актуальной повестки и обеспечением ее выполнения.

Безусловно, в Европе наблюдаются не очень понятные процессы, связанные, прежде всего, с разногласиями, возникшими между центрами силы. После ухода Великобритании из Евросоюза появилось ощущение отсутствия локомотивной силы. Да, есть Германия, Франция, борющиеся за верховенство в структуре, но по многим вопросам, в частности в вопросах Восточного партнерства и укрепления единства между самими членами организации, мнения рознятся, и на этой почве возникают новые противоречия и обострения. Тот же вопрос беженцев из Северной Африки и стран Азии тоже вызвал массу внутренних противоречий между странами, которые не хотели брать на себя нагрузку по размещению этих людей. Страны восточного блока придерживались жесткой линии, а лидеры Германии в бытность канцлером Ангелы Меркель - более мягких позиций.

Видимо, старый формат перестал отвечать потребностям и удовлетворять запросам. И это вызывает серьезные опасения у политических элит. Теперь на горизонте замаячили новые проблемы для Евросоюза, которые могут стать первопричиной роста центробежных тенденций. Поэтому, когда речь заходит о создании Европейского политического сообщества, безусловно, в первую очередь необходимо говорить о тех моделях и механизмах, которые могли бы работать эффективно во благо всех европейских народов, всех их соседей и партнеров.

Прежде чем создать сообщество, должны быть разработаны четкие программа и алгоритмы, должна быть ясность цели. Сейчас сложилась ситуация, когда старое не совсем умерло, а новое не совсем родилось. Это новое будет строиться на базе старых конфигураций или многие вопросы будут решаться с нуля, с чистого листа? Тут должно быть четкое осознание задачи, которая стоит перед Европейским политическим сообществом. Если оно превратится в аналог старого Союза, то какой смысл говорить о новом формате? Если уж его действительно создавать, то необходимо продумать все институты внутри этого сообщества, чтобы они, во-первых, были работоспособными и, во-вторых, четко осознавали свою ответственность перед грядущим и место в международных координатах. Мир - это не только Европа, это и большая Азия, и большая Америка, и так далее.

Вопросы безопасности - это блок забот и проблем, не терпящий отлагательства. Мы видим, как в мире, в том числе в Европе иные страны и силы проявляют себя не лучшим образом, и индифферентный подход к такого рода явлениям всегда настораживает. Чтобы нейтрализовать факторы риска, нужно делать упор на экономическое, социальное, гуманитарное взаимодействие. Необходимо называть вещи своими именами. Мы были свидетелями, что двойные стандарты, которыми увлекаются международные и европейские структуры, не служат делу мира и стабильности, а, наоборот, подрывают ее и создают опасные тенденции. Если какой-то стране позволяется нарушать нормы и требования международного права, то почему бы и другим этим не заняться?

Ящик Пандоры открыли сами западные институты, когда они вопреки логике и требованиям международного права создали государство Косово в Европе. Они сами способствовали развитию сепаратизма и довели его до логического конца. Такая новая страна, как Косово, была создана не благодаря каким-то благоприятствующим условиям, а, наоборот, вопреки ожиданиям и трезвым выкладкам. Находились страны, которые аплодировали взлету сепаратизма и рассчитывали на поддержку реакционных кругов внутри европейских институтов и европейских элит и тем самым создавали проблемы на важных участках международного сотрудничества.

Один из примеров - Армения, которая до сих пор никак не может угомониться и продолжает говорить о каких-то ожиданиях для населения Карабаха, хотя Карабах - это международно признанная часть Азербайджана. Для того, чтобы пробить для сепаратистов какие-то особые условия, армянская сторона всегда шла на вселенский обман. А ложь, как известно, это средство слабой политики, которая не выдерживает прессинга времени и в пространстве теряет свою значимость.

Призванная заботиться о безопасности ОБСЕ фактически превращается в структуру, которая больше занимается демагогией и выкачиванием дивидендов для определенных групп, которые заняты больше не общеевропейскими процессами, а своими корпоративными интересами. Бесспорно, ОБСЕ нуждается в оздоровлении. Я бы сказал, воздух там сперт нездоровыми умонастроениями, некоторые его члены без обиняков ударяются в демагогию и политический авантюризм, защищают варварские действия отдельных государств и этим компрометируют и себя, и весь смысл предназначения этой структуры.

ОБСЕ находится на выходе с ее нелестными тенденциями, пристрастиями, когда на этой площадке устраиваются кампании по избиению отдельных неугодных народов и государств. И что я хотел бы особо подчеркнуть - позиция лидеров, которые имеют свое четкое мнение по той или иной проблеме и умеют говорить "нет" опасным тенденциям, тоже превращается в объект травли. Далеко за примерами ходить не надо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев является одним из самых сильных политических лидеров нашего времени, несмотря на то, что представляет молодую страну. Его авторитет вызывает не только пиетет у здравомыслящих политиков, но и гнев и даже остервенение и ревность у политиков, выделяющихся своей серостью. Я безо всяких сомнений назвал бы тут главу Франции Макрона, политиков Голландии, Бельгии, которые не могут переваривать независимую политику азербайджанского лидера, свободолюбивый курс и нрав его народа.

Европейское политическое сообщество должно делать упор на таких лидерах, как президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Президент Сербии Александр Вучич. И других. Когда объединяются сильные, создается коллектив лидеров, способный работать с пользой для дела. Поэтому, на мой взгляд, роль Президент Ильхама Алиева обязательно будет давать о себе знать в новом формате. Президент Турции Эрдоган тоже является очень сильным лидером, способным преодолевать большие трудности, снимать барьеры с пути взаимодействия. Наши страны и их лидеры как ближайшие партнеры Европы должны занять заслуженные ими позиции, и их взгляды должны приниматься за основу.

Азербайджан стал ведущим звеном в европейской системе координат, и этот факт нельзя недооценивать или не замечать. То, что роль Азербайджана в вопросе энергобезопасности Европы растет день ото дня, не требует комментариев. В условиях геополитических изменений, вызванных войной в Украине, наша страна фактически подставила плечо европейцам. Южный газовый коридор уже признан одним из уникальных проектов, потому что, во-первых, не повторяет ни один другой, а, во-вторых, потому что воплощает в себе гамму уникальных показателей и играет спасительную роль в обеспечении газом многих европейских стран.

Успешное сотрудничество Азербайджана Турции и других наших партнеров на этом траверсе позволяет правильно оценивать обстановку, взвешенно подходить к имеющимся проблемам и по достоинству оценивать роль политических лидеров новой формации, которые сегодня решают уже задачи будущего. Это, повторюсь, Ильхам Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган, Виктор Орбан и другие, кто способен решать задачи, которые не под силу многим европейским политикам, предпочитающим почивать на лаврах и прикрываться реноме своих стран. Если какие-то страны имеют авторитет в мире, это не значит, что их лидеры могут себе позволять вольности. Они, наоборот, должны подтянуться, исходя из того, что, являясь главами стран-основных игроков, обязаны осознавать свою ответственность и стремиться к силе разума и мудрости. И, самое главное, принимать внятные решения, важные для их народов и для народов дружественных стран.

Фактор сильных лидеров в этой новой конфигурации должен сыграть ведущую роль. Должны быть учтены подходы этих сильных лидеров, их позиции, их видение. Европа подустала и ей нужно запастись новым видением, чтобы открылось второе дыхание. Ей следует осознать, что она не одна в этом мире, и не увлекаться очень уж собой. Смотреть в будущее и вести себя благородно и с большим коэффициентом полезного действия на всех направлениях.