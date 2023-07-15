Армянские террористы VOMA зазывают детей на курсы по установке мин

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Тахмаз Асадов

VOMA - одна из самых известных в мире армянских террористических организаций, не прекращает деятельности по вовлечению в свои ряды несовершеннолетних армянских детей.

Состоящая из армян террористическая организация через свои аккаунты в социальных сетях призвала армянских детей и молодежь присоединиться к их лагерям для прохождения обучения по установке мины.

Эта террористическая группировка также известна тем, что вовлекает несовершеннолетних подростков в свои "мероприятия", внушая еще не сформировавшимся детям идеи "миацума", ненависть к Азербайджану и заставляя заучивать цитаты нациста Гарегина Нжде о расовом превосходстве армян.

Хотя Женевская конвенция 1949 года, к которой присоединилась Армения, и ее дополнительные протоколы 1977 года запрещают участие детей в возрасте до пятнадцати лет в военных учениях, VOMA игнорирует этот запрет.

Армянская сторона, привлекая к военным действиям детей в возрасте до 15 лет, грубо нарушает не только соответствующие пункты Женевской конвенции, но и статью 38 Конвенции о правах ребенка, принятой на 44-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 года. Так, конвенция призывает государства-участниц к строгому соблюдению норм международного гуманитарного права, касающихся детей во время вооруженных конфликтов, в частности, запрещает лицам, не достигшим 15 лет, принимать непосредственное участие в военных действиях и призывает принять все меры для этого.

Во время Второй Карабахской войны были выявлены факты привлечения детей непосредственно к военным действиям со стороны Армении, а также к военным учениям такими военизированными организациями как "VOMA", "POGA" и "Mets Tigran". К сожалению указанные террористические организации и ныне придерживаются такой тактики в Карабахском регионе, который является суверенной территорией Азербайджана. Однако какой-либо серьезной реакции со стороны мирового сообщества и международных организаций на незаконную военную деятельность, осуществляемую на территории Карабаха "VOMA", "POGA" и другими армянскими террористическими группировками, не наблюдается.

Официальный Баку неоднократно призывал ООН и ее специализированные институты, такие как ЮНИСЕФ, а также другие международные организации, в том числе организацию Human Rights Watch, Amnesty International, обладающих глобальным авторитетом в области прав человека, а также Международный комитет Красного Креста (International Committee of the Red Cross), отреагировать на происходящее и помешать деятельности сепаратистов, но эти структуры запомнились лишь своим пренебрежительным отношением к данному вопросу.