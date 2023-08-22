Шансы на реинтеграцию этнических армян, проживающих в Карабахе, действительно существуют

Для молодой армянской девушки общение с азербайджанскими журналистами на ППП "Лачин" в этот напряженный момент в отношениях между Азербайджаном и Арменией должно быть было непростым.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом написал посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев в социальной сети X (бывший Twitter).

"Тот факт, что она сделала это с улыбкой, говорит о том, что шансы на примирение и реинтеграцию этнических армян, проживающих в Карабахе, действительно существуют", - написал Рахман Мустафаев.

Напомним, сегодня азербайджанские журналисты застали врасплох армянку Элен Арустамян, ожидающую в очереди на ППП "Лачин".

"Всё хорошо". - ответила Арустамян на вопросы журналистов о том, довольна ли она обслуживанием на ППП "Лачин".