Франция подстрекает Армению на новую войну

Автор: Мехти Ахмедзаде

Долгие десятилетия Азербайджан боролся за восстановление своего суверенитета, борясь с армянским сепаратизмом и оккупацией. В 2020-м году, по итогам Второй Карабахской войны, Баку смог освободить Карабах от армянской оккупации, но кучка сепаратистов, находившаяся в ЗВО РМК, продолжала свои попытки удержать незаконный режим в Карабахе, устраивая постоянные провокации против нашей страны. В конце концов чаша терпения Азербайджана, пытаясь решить все вопросы дипломатическим путем переполнилась и были проведены антитеррористические мероприятия, в результате которых сепаратисты подняли белый флаг, а Баку полностью восстановил контроль над этими территориями.

Многие выразили поддержку Азербайджану, ведь справедливость восторжествовала, но есть и те, кто крайне недоволен и даже озлоблен этим исходом. А именно Франция, которая будучи сопредседателем МГ ОБСЕ, делала все возможное, чтобы заморозить конфликт до бесконечности, а когда Группа пришла в полную негодность по итогам 44-дневной войны, в ход пошли другие тактики официального Парижа.

Однозначная проармянская политика Франции постоянно подталкивала армянский реваншизм к новым провокациям и войнам. Постоянно звучащие из этой страны заявления отчетливо дали понять, что французы давно выбрали себе сторону, вместо того, чтобы поддерживать нейтралитет. Мы видели, как французская власть пытается постоянно вмешаться во внутренние дела Азербайджана, мы видели антиазербайджанские резолюции. И все это на фоне того, что весь мир признает Карабах территорией Азербайджана.

Очевидно, что и дальше сложа руки Париж сидеть не намеревается. Особенно учитывая следующее заявление, которое было озвучено сегодня.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Франция изучает потребности Армении в сфере обороны.

"Президент Макрон лично контролирует ход процесса, потому что этот вопрос очень важен для Франции. Он (Макрон - ред.) сказал, что главная цель для нас - территориальная целостность, суверенитет и защита населения страны. Мы открыли военную миссию в Армении, которая пока не обсуждалась. Эта миссия позволит нам ежедневно общаться с армянской армией и властями, узнавать об их потребностях в сфере обороны", - сказал Лекорню.

Простыми словами, Макрон пытается развязать на Южном Кавказе новую войну. Впрочем, подобным двуличием славится не только он. Экс-президент Франсуа Олланд также проявлял активность в вопросе военной поддержки Франции Армении.

"Отказ от Армении был бы большим позором для Франции. Пришло время заявить, что границы Армении для нас священны", - говорил некогда Олланд.

Все эти заявления французских политиков говорят, что Париж, провоцируя нестабильность в регионе, желает применить африканскую политику колониализма на Южном Кавказе. Ведь колониальная политика Франции исторически основывалась на войнах и конфликтах, а не на обеспечении мира и безопасности. Все сегодня знают, в каком состоянии находятся страны Африки по вине французов.

Кроме того, стоит обратить внимание, что слова Олланда о "священных границах Армении" говорят еще и о христианском фанатизме во французской политике. Подобно крестовым походам, Франция ныне пытается прочно укрепиться в Армении, выдавливая из нее Россию.

Армения, тем временем, не понимает, что фактически потеряла свою государственность, становясь вассалом то одних, то других государств. За все годы своего существования третья по счету армянская республика не проводила независимой политики. Еревану давно уже должен был сделать выводы, что никто с Азербайджаном не справится, сколько бы Армения ни отдавалась в руки тех или иных государств, желая получить от них помощь. Единственный выход сегодня - сесть, сделать выводы из своего военно-политического поражения, проанализировать плюсы, которые принесет подписание мирного договора с Азербайджаном. Страница конфликта закрылась навсегда и реальность уже не та, что была 30 лет назад. Теперь в регионе все по-новому и это неизменно.

Сколько бы Ереван ни изъявлял желание находить новых покровителей и на этот раз стать "форпостом" Франции, в итоге все будет просто - Армения дорого заплатит и ее постигнет судьба Ливана. Другого без конструктивности не дано.