Армения имеет право не иметь прав

Автор: Лейла Таривердиева

По мере укрепления в политическом дискурсе Армении темы изменений в Конституцию появляются все новые и новые предположения относительно того, что именно хочет поменять в ней Никол Пашинян. Правильнее было бы говорить не о том, что хочет изменить премьер Армении, а о том, что должно быть изменено в обязательном порядке. Да и сам Пашинян понимает, что выбора у него, по большому счету, нет. Не умерив свои амбиции и аппетиты, страна не сможет выйти из тупика.

Напомним, что 19 января на заседании правительства премьер-министр Армении заявил, что стране нужен новый основной закон, который сделает ее "более конкурентоспособной и жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях".

Самые большие страсти, конечно же, разгораются вокруг перспективы удаления из документа отсылки к Декларации независимости, закрепившей территориальные претензии к Азербайджану и Турции. Все понимают, что это придется сделать, но "честь и достоинство" не позволяют признать поражение вековой мечты всея армянства. Решится Пашинян сделать этот шаг, или нет, будет видно. Но можно уже сейчас констатировать, что без внесения этих изменений все другие не будут иметь никакого смысла, потому что не сделают Армению "более конкурентоспособной и жизнеспособной".

В ближайшие дни, как пишут армянские СМИ, в Ереване стартуют обсуждения в комиссии по конституционной реформе. Накануне начала процесса появились и другие подробности планов Пашиняна. В частности, сообщается, что в Конституции будет закреплена внеблоковость армянского государства. В некоторых вариантах это звучит, как нейтральность, но речь, думается, идет о том, что Армения хочет законодательно закрепить невозможность членства в той же ОДКБ.

Перспектива внеблокового статуса не обрадовала ни пророссийскую оппозицию, ни прозападный лагерь. Это изменение в Конституцию, по идее, знаменует выход из ОДКБ и избавление от российского влияния. С другой стороны, это разрушит и без того туманную перспективу членства в НАТО. В принципе, НАТО и не рассматривает Армению в качестве члена даже в далекой перспективе, но какие-то обнадеживающие вбросы временами делаются на разных уровнях, заставляя трепетать армянские сердца. То же касается и Евросоюза, где Еревану тоже ничего не светит кроме надежд. Так что от внесения в Конституцию подобного определения Армения ничего особо не потеряет. Впрочем, как и от того, если оно не будет внесено. Потому что не она выбирает, за нее это делают другие. И так было всегда.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов:

"Если рассматривать чрезмерную зависимость Армении от России, то это наиболее оптимальный вариант, к чему должна стремиться эта страна в долгосрочной перспективе. Бывшие советские республики максимально старались находиться на удалении от России, и в случае, если у них не было возможности участвовать в западных интеграционных процессах по примеру стран Балтии, они старались минимально раздражать Москву. И это наиболее оптимальный и успешный вариант внешней политики. Мы хорошо видим это на примере Азербайджана. Мы знаем это на примере Туркменистана, объявившего постоянный нейтралитет, или Узбекистана. Три эти страны являются членами Движения неприсоединения, как бы подчеркивая, что они не сторонники участия в каких-либо возможных потенциальных разногласиях.

Что касается Армении, то она глубоко увязла в отношениях с Россией, и не от нее зависит, как она будет определять свою внутреннюю и внешнюю политику. Для нее это, в принципе, невозможно. Записать в Конституцию можно все что угодно. Они так и сделают - запишут, но насколько это изменит реальную ситуацию, большой вопрос.

Армения пытается выбрать более прагматичный подход, отвечающий ее интересам. Однако физически это невозможно, поскольку экономически, политически и в других аспектах она слишком зависит от России. И вести внеблоковую политику без оглядки на Москву Еревану будет очень сложно. Не исключено, что Армения, несмотря на все заявления, не покинет ОДКБ. Как не странно, в принципе, членство в ОДКБ не мешает объявить внеблоковую политику. Есть интересный казус в лице Беларуси, которая, являясь членом ОДКБ и поддерживая тесные связи с Россией, при этом вступила в Движение неприсоединения. Почему Беларусь решила вступить в эту организацию, трудно сказать. Думаю, и сами члены ДН не поняли, как ее приняли.

Одним словом, внеблоковость Армении останется только на словах, а в реальности ничего не изменится. В свое время официальные лица и политологи Армении заявляли, что их страна ведет политику комплиментарности, что можно усидеть на двух стульях, что у Еревана сбалансированная позиция и так далее. На самом же деле ничего такого никогда не было. Слова в песне могут быть какими угодно, но в реальности она не будет отвечать тем надеждам, которые Армения в нее вкладывает".

В экспертных кругах Армении тоже настроены не оптимистично. Там считают, что теоретически Армения может провозгласить себя внеблоковым нейтральным государством, но это не решит проблем безопасности страны и ей все равно придется прилепиться кому-то. Сторонники теории "азербайджанской угрозы" считают, что Армения обязательно должна состоять в каком-то блоке, чтобы обезопасить себя от "давления Баку и Анкары". Отлепившись от ОДКБ, она все равно не сможет существовать сама по себе и ей придется снова встать под чужой "зонтик", что у нее всегда получалось лучше всего.

Юрист Ваге Давтян, например, считает, что разговоры о внеблоковом статусе Армении - пропагандистская пустышка. Он признал, что в настоящее время страну никто никуда не зовет. "Ни в ЕС, ни, тем более, в НАТО. Следовательно, разговоры о "внеблоковом статусе" страны - пропагандистская пустышка, преследующая сразу несколько целей. Во-первых, понимая, что никаких гарантов безопасности от Запада Армения не получит, а обязательства по созданию максимально некомфортных условий для Москвы приняты уже давно, Ереван пытается играть в диверсификацию. Мол, мы за евроинтеграцию, за развитие диалога с НАТО, однако понимаем, что официальная политика, направленная на членство в евроатлантических структурах (получение статуса кандидата и пр.) создаст излишнюю напряженность в отношениях с Москвой. С серьезными рисками национальной безопасности для самой Армении", - цитируют армянские СМИ.

Эксперт уверен, что разговоры о внеблоковости предназначены, прежде всего, для российских ушей, чтобы там успокоились и не подозревали Ереван в намерении перебежать в НАТО.

Мнения звучат разные. Однако, выведя общий знаменатель, можно увидеть, что никто из комментаторов не рассматривает Армению как государство, способное рассчитывать само на себя и имеющее право выбора. Что очень близко к истине. Ведь, по большому счету, она имеет полное право выйти из Организации Договора о коллективной безопасности. Такая процедура, наверняка, там предусмотрена. Но дело не в юридической стороне вопроса. Армения все еще находится в поиске ответа на вопрос по Достоевскому "тварь ли я дрожащая, или право имею?" И, похоже, будет искать его еще очень долго.