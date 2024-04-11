Глубина вхождения: Freedom House возбуждается на «танцы» Армении

Автор: Акпер Гасанов

Начну с новости из области, скажем так, близкой к шоу-бизнесу. Рикки Мартин присоединился к концерту Мадонны во время ее выступления в Майами. И все бы ничего, но шоу получилось настолько бурным и сексуальным, что фанаты заподозрили, что у певца возникла эрекция прямо на сцене, пишет TMZ. С чего бы это? А все дело в том, что в ходе шоу Мадонна и Рикки оценивали танцоров, которые устроили перед ними эротические танцы.

Так вот двое из них подошли к Мартину, имитируя в танце половой акт. После чего стало заметно, что брюки певца в интимной части приподнялись. Сам Рикки не прокомментировал слухи о возбуждении, но поклонники его таланта вовсю обсуждают эту тему. Учитывая то, что певец никогда не скрывал своей гомосексуальной ориентации вполне возможно, что вид мускулистых чернокожих танцоров, которые терлись в танце об него, вызвал у Рикки Мартина возбуждение.

Упомянул я об этом эпизоде в свете очередного отчета от Freedom House. Сразу скажу, что эта неправительственная организация со штаб-квартирой в Вашингтоне давно уже возбуждается при виде "танцев", устраиваемых Арменией. Меняются те, перед кем Армения "танцует", но ее готовность отдаться новому покровителю быстро, легко и со знанием дела способно вызвать "эрекцию" у сил, обслуживающих потенциальных новых клиентов Армении.

Как известно, бюджет Freedom House на 66-80% финансируется правительством США. Соответственно, данная НПО всегда была, есть и будет "цепным псом" правительства Соединенных Штатов, которые десятилетиями используют тезис "борьбы за права человека", как способ оказания политического давления на те или иные государства мира. И, соответственно, поливают грязью они тех, на кого укажут в Белом Доме. Ну и возбуждаются, глядя на тех, кто ублажает США.

Армения, как мы все видим, встала на путь ублажения коллективного Запада, особое внимание уделив доставлению удовольствия Соединенным Штатам. Достаточно вспомнить про состоявшиеся недавно переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Мы планируем предоставить более 65 миллионов долларов помощи из наших фондов бюджета на 2023 финансовый год. Это более чем на 50% больше, чем два года назад", - заявил тогда Блинкен.

Кроме того, Агентство США по международному развитию (USAID) инвестирует дополнительные $33 млн. в развитие товарооборота между Арменией и Соединенными Штатами. Об этом сегодня сообщила глава USAID Саманта Пауэр Кроме того, США и Армения ведут "очень активные и содержательные обсуждения о безопасности и обороне", как заявила посол США в Армении Кристина Квин. Она добавила, что США назначат советника, который будет помогать Минобороны Армении.

По ее словам, Армения и США обсуждают поставки армянской стороне бронированных машин "Скорой помощи". То есть, имеет место политическая, финансовая, военная поддержка Армении со стороны США. Как тут обойтись без информационной поддержки? И вот, мы уже видим активизацию позорно известной американской журналистки Линдси Снелл. Которая регулярно обеляет Армению и лжет про Азербайджан.

На сей раз она испытывает щедро оплаченную тревогу. Мол, "в последние недели Азербайджан ужесточил свои территориальные требования в Тавушской области". Понятно, что это была очередная информационная манипуляция и чушь. Но речь сейчас идет о том, почему в принципе не могла остаться в стороне от происходящего Freedom House. Так и произошло - она возбудилась, глядя на все более глубокое вхождение США в Армению.

В их отчете имела место ложь и чушь настолько оголтелая, что впору уже предлагать ее составителям самим елозить перед Рикки Мартином в эротическом танце. Эти профессиональные лжецы решили сравнить полномасштабное военное вторжение России в Украину с "военным завоеванием и этническая чисткой Нагорного Карабаха". Поразительная ложь и наглость. Идущая, замечу, вразрез с официальной позицией США, которые всегда заявляли о признании территориальной целостности Азербайджана.

Более того, эта позиция Freedom House противоречит и позиции официального Еревана. Армения, устами премьер-министра этой страны Никола Пашиняна, многократно заявляла о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы. Никакого "арцаха" даже Армения не признает!

Кроме того, и ежу, даже армянскому понятно, что 44-дневная война и однодневная антитеррористическая операция велись на всем миром признанной территории Азербайджана. Никогда не было боевых действий на территории Армении. Что до этнической чистки, то ее провела Армения. В итоге - на территории РА нет азербайджанцев. А в Азербайджане проживает свыше 30.000 армян. Есть армяне и в Карабахском экономическом регионе нашей страны.

Но их в упор не хочет видеть Freedom House. Там игнорируют тот очевидный факт, что официальный Баку многократно предлагал армянскому населению Карабахского экономического региона нашей страны остаться и принять азербайджанское гражданство. А выезд армян из Карабаха был организован максимально комфортно. Совсем иначе, под дулами автоматов, дав азербайджанцам пару часов на сборы, их изгоняли из своих домов армянские боевики в ходе Первой Карабахской войны.

Но об этом решили не вспоминать в Freedom House. Там проигнорировали и тот факт, что в ходе боев 19 и 20 сентября прошлого года погибли 192 азербайджанских военнослужащих, а ранения получили 511 наших военных. Все это - результат сопротивления восстановлению конституционного порядка в Карабахском экономическом регионе Азербайджана со стороны армянских боевиков, которых финансировал и вооружал официальный Ереван.

Снабжение это было настолько обильным, что до сих пор, почти ежедневно в Карабахском экономическом регионе обнаруживаются схроны с оружием армянских боевиков. Но и об этом ничего не написано в отчете Freedom House.

Там не указано и про помощь, которую Азербайджан оказывает Украине - политическую, гуманитарную, информационную. Там просто возбуждаются, глядя на то, как Армения ублажает своего нового клиента - США. Что тут сказать? Остается лишь вспомнить известную КВН-овскую шутку про граждан, перевозбудившихся от просмотра эротического кинофильма "Эммануэль": "На лицо, результаты - на лицо".