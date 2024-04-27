была от моря до моря, стала - от столба до столба

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Никол Пашинян, нечаянно или нет, но умудрился провести открытый урок новейшей истории Армении.

Day.Az представляет публикацию:

"Пашинян встречался с молодежью в небольшом городке Гавар - и естественно, молодняк начал задавать Воваевичу неудобные вопросы. Ответы, которые они услышали, были еще более неудобными.

Пашинян заявил, что территориальная целостность, оказывается - важнейшая для любого государства вещь. Кто бы мог подумать, что глава Армении будет так говорить?

Задуматься о территориальной целостности Пашиняна заставил, по его собственным словам, один уважаемый гражданин в местной пекарне. Что ему сказал этот гражданин, неясно, но Пашинян полчаса рассказывал студентам про первый пограничный столб, который недавно установили между Азербайджаном и Арменией.

"Этот столб является краеугольным камнем территориальной целостности Республики Армения. Мы принимаем эти решения официально, потому что понимаем, что если одним из важных условий государства является гражданин, то вторым является территория и территориальная целостность", - подчеркнул Пашинян.

Он также уточнил, что под территориальной целостностью подразумевается международно признанная территория страны.

В общем, теперь армянская молодежь должна уяснить: мифическая "Великая Армения", которая якобы от моря до моря, и которую они точно когда-нибудь построят - не больше, чем идеологическая легенда.

Реальная Армения - вот она. От столба до столба. Придется теперь с этим жить".