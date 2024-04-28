Ереван помогает РФ обходить санкции

Данные по европейской торговле показывают, что Армения с февраля 2022 года служит экспортным каналом для России, помогая ей обходить санкции.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье издания Modern Diplomacy, которое провело анализ данных, собранных британским телеканалом Sky News.

Отмечается, что европейские компании экспортируют оборудование и технику на сотни миллионов долларов, которые почти наверняка попадают в Россию, подрывая официальный режим санкций. Товары, в том числе оборудование для дронов, оптические материалы и тяжелая техника, отправляются в Армению, откуда можно переправлять в РФ благодаря благоприятным торговым связям двух стран.

"В Европейском Союзе имеется список из 45 категорий товаров, называемых "общими предметами высокого приоритета", которые были обнаружены в останках российского оружия на поле боя.

Данные торговли показывают, что, несмотря на резкое сокращение прямого потока товаров в саму Россию после введения торговых санкций, большие объемы чувствительных европейских товаров "двойного назначения" все еще попадают в страну. Анализ Sky News выявил, что британский экспорт в Армению вырос более чем на 500% с момента начала войны. В частности, было экспортировано товаров на сумму 7,5 миллионов долларов, что превышает сумму в досанкционный период.

К ним относятся "части самолетов, вертолетов или беспилотных летательных аппаратов", которые можно использовать для создания дронов и других авиационных единиц", - пишет MD.

В статье подчеркивается, что другие товары, отправляемые британскими экспортерами, включают машины для обработки данных, аэронавигационное оборудование и радионавигационные средства.

"Потоки британских товаров в саму Россию сократились на 74% с момента начала войны и после введения санкций. Подавляющее большинство экспорта, который по-прежнему поступает в Россию, - это продукты питания, медицинские товары и другие товары гуманитарного назначения. Прямой экспорт тяжелого машиностроения, электрооборудования и автомобилей упал почти до нуля.

Наряду с этим, объемы экспорта Великобритании в Армению резко возросли, что привело к резкому увеличению экспорта товаров в Россию. По данным государственного агентства статистики Армении, в 2022 году объем торговли между Арменией и Россией увеличился почти вдвое, достигнув $5,3 млрд. Эта тенденция продолжалась в 2023 году и в первые месяцы 2024 года.

Аналогичным образом, экспорт Армении в ОАЭ вырос на 2200%. По словам Робина Брукса, старшего научного сотрудника Института Брукингса, "торговая статистика Армении сошла с ума начала российско-украинского конфликта... Неужели спрос в ОАЭ на армянские товары настолько вырос? Конечно, нет. Это западные товары, в основном из ЕС, направляющиеся в Россию".

Согласно базе данных ООН Comtrade, в список товаров, экспортированных из Армении в Россию за последние два года, входят мобильные телефоны, компьютеры, наушники и другое техническое оборудование.

Это общеевропейская проблема, поскольку другие европейские страны, в том числе Франция, Германия и Польша, также отправляют большие объемы техники в Россию через Армению. По данным Sky News, "масштабы и широта торговли поражают".

"Ситуация усугубляется прямыми продажами оружия в Армению со стороны европейских стран, таких как Франция. В октябре 2023 года министерство обороны Армении и французская оборонная группа Thales подписали сделку на закупку трех новейших радиолокационных систем GM-200. В церемонии приняли участие министр обороны Франции Себастьян Лекорню и его армянский коллега Сурен Папикян.

Поставка радаров GM200 будет иметь большое значение, поскольку они смогут одновременно идентифицировать и отслеживать военные самолеты, дроны и даже ракеты в радиусе 250 километров.

В октябре министры двух стран также подписали "письмо о намерениях" о предполагаемой передаче Армении французских ракет класса "земля-воздух" малой дальности.

Позже выяснилось, что Франция также вооружит Армению 50 бронетранспортерами. К декабрю первые 24 бронемашины "Бастион", якобы направлявшиеся в Армению, были замечены не в местах назначения. Поставка "Бастиона", тем временем, не подтверждается.

И Лекорню, и Папикян снова встретились в Ереване 23 февраля, когда самолет Лекорню вез прибор ночного видения для Армении, которая также подписала контракт на закупку штурмовых винтовок у французской компании PGM.

Лекорню подчеркнул, что поставки французского оружия в Армению носили "чисто оборонительный характер" , хотя были высказаны опасения, что такое оружие может в конечном итоге попасть в Россию.

Modern Diplomacy считают, что Европе предстоит многое сделать, чтобы ее санкции против России нельзя было обойти.