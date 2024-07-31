Олимпийская манипуляция армян с треском провалилась

Автор: Байрам Эльшадов

Армяне не оставляют своих жалких попыток использовать глобальные события для продвижения своих лживых нарративов. К великому армянскому счастью эту миссию облегчает страна, принимающая столь крупное мероприятие - Франция. Но очередная попытка манипуляции армян провалилась полностью, и не в последнюю очередь из-за низкой организации Олимпиады со стороны Франции.

Суть вопроса в том, что президент национального олимпийского комитета Армении Гагик Царукян направил письмо в Международный Олимпийский Комитет (МОК), в котором повторял стандартные надуманные тезисы армянской пропаганды об "армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане". МОК, конечно, очень дипломатично ответил армянам, по сути проигнорировав пропаганду армянского чиновника.

Мы уже знаем, что армян не смущает тот факт, что эти "пленные" являются самыми настоящими преступниками, как и то, что, в целом, в мире не ведутся на истерию армянской стороны. За исключением лишь маленького количества стран, которые по тем или иным причинам подвержены армянскому влиянию.

И весьма сомнительно, что МОК стал бы заниматься бредовыми обвинениями армян, особенно учитывая бесконечный поток проблем, которые появились с началом олимпиады. То отменят соревнования в Сене из-за ее загрязнения, то спортсмены жалуются на отсутствие и низкое качество предоставляемого питания. И это очень маленькое количество из общего числа инцидентов, перечисление которых заняло бы долгое время.

Будто этого было мало, так сегодня распространились кадры, на которых ясно видно, что на Олимпиаде в Париже не рады тюркам. В соцсетях распространился ролик, на котором видно, что организаторы отбирают у победителей национальные флаги. Причем, отобраны флаги у казахстанского и азербайджанского спортсмена, а американцы и японцы спокойно позируют со своими.

Одним словом, работы в МОК сейчас так много, что письма с политическими размышлениями армян сейчас далеко не являются приоритетом. Более важная задача сейчас стоит перед Международным Олимпийским Комитетом - спасти Олимпиаду.