Солтан Мамедов встретился с молодежью и деятелями культуры Мярдакана, Шагана и Бузовны

Кандидат в депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана от Хазарского первого избирательного округа №12 Солтан Мамедов вчера в рамках встречи с избирателями встретился с местной молодежью из поселков Мярдакан, Шаган и Бузовна.

Как сообщает в субботу Day.Az, публикацией об этом С.Мамедов поделился в своем аккаунте в социальных сетях.

"Вчера мы собрались с молодежью из Мярдакана, Шагана и Бузовна, чтобы обсудить настоящее и будущее нашей страны. Я выслушал мнение каждого из представителей нашей молодежи относительно их взглядов на жизнь, их планов на завтрашний день и в очередной раз убедился, что будущее нашей Родины в надежных руках", - отметил он.

Наряду с молодежью, кандидат в депутаты проводит встречи с жителями поселков, входящих в Хазарский первый избирательный округ №12, известными в обществе людьми. В рамках таких встреч С.Мамедов побывал в доме председателя Хазарского отделения Союза писателей Азербайджана Арифа Бузовналы, который играет активную роль в общественной жизни поселка Бузовна.

Еще одна встреча С.Мамедова состоялась с деятелями культуры, искусства и науки из всех трех поселков. На встрече за чайным столом состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по ходу избирательного процесса и ситуации в стране, задачам, стоящим перед нашим народом.

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