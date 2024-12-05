Азербайджанское культурное наследие в Армении на грани уничтожения

Азербайджанское культурное наследие в Армении находится по угрозой.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал профессор Хашимитского университета Иордании Мухаммед Вахиб Хусейн на II международной конференции на тему "Право на возвращение - обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

"В Армении находится множество археологических и культурных наследий Азербайджана, включая мечети, кладбища, исторические места, однако многие из них были разрушены или забыты в результате политических конфликтов. В результате, это наследие находится под угрозой",- сказал он.

По его М.В.Хусейна, систематические попытки стереть, удалить, разрушить, уничтожить азербайджанскую идентичность начались много лет назад и продолжаются до сих пор.

"Мы здесь, на этой конференции, чтобы призвать мир обратить внимание на эту проблему. Это наша общая, глобальная ответственность. Все страны должны понимать, что это наследие всего человечества, а не только народа Азербайджана или какой-либо отдельной группы людей. Это достояние всего человечества. Конечно, в нынешней ситуации существует множество вызовов, но также важно сохранять национальную идентичность, и мы должны о ней заботиться", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит вторая международная конференция Общины Западного Азербайджана на тему "Право на возвращение - обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

В конференции принимают участие более 100 делегатов из 51 страны.

На мероприятии затрагиваются следующие темы: история насильственного выселения западных азербайджанцев из Армении, основы их права на возвращение, восстановление культурного наследия и дипломатические усилия в этой области.

Отметим, что 5 декабря - День памяти депортации западных азербайджанцев с 1987 по 1991 год. В прошлом году в этот день также прошла аналогичная международная конференция на тему "Обеспечение безопасного и достойного возвращения перемещенных азербайджанцев из Армении: глобальный контекст и справедливое решение", в которой участвовали более 100 представителей из 44 стран.