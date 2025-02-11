Будущее НАТО: Лондон или Вашингтон?

На сайте Baku Network опубликована статья о будущем НАТО

Day.Az представляет полный текст статьи:

Европа, некогда уютно устроившаяся под крылом американской военной мощи, оказалась перед лицом исторического вызова. Вашингтон, как титановый атлант, десятилетиями держал на своих плечах защиту Старого Света, щедро финансируя НАТО и разворачивая свои войска там, где угрожала тень авторитаризма. Но мир изменился. Америка, повернувшись к Индо-Тихоокеанскому региону и озаботившись вызовами со стороны Китая, тихо, но решительно опускает свои руки, приглашая Европу к самостоятельности. Теперь главная загадка: сможет ли Европа поднять это "бремя Америки"? И если сможет, кто станет её лидером?

На этом фоне предстоящая Мюнхенская конференция по безопасности обещает стать ареной для громких заявлений и скрытых манёвров. По данным The Times, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми собирается сделать заявление, которое может изменить весь ландшафт трансатлантической безопасности. Он провозгласит, что Лондон готов взять на себя роль лидера Европы в НАТО, чтобы "заполнить вакуум", оставленный уходящим Вашингтоном. Заявление амбициозное, даже дерзкое. Но что стоит за этими словами?

С одной стороны, Лондон делает логичную заявку. Великобритания остаётся одной из немногих стран НАТО, которые выполняют минимальное требование по оборонным расходам в 2% ВВП, а её армия всё ещё считается одной из сильнейших в Европе. Более того, правительство Кира Стармера обещает увеличить расходы до 2,5% ВВП, чтобы подчеркнуть своё намерение играть центральную роль в обеспечении безопасности Европы. Но этого ли достаточно, чтобы убедить других?

Роль Лондона нельзя рассматривать в отрыве от геополитической реальности. Германия, чей экономический вес делает её естественным кандидатом на лидерство, долгое время избегала агрессивной военной политики. Франция, под предводительством президента Макрона, мечтает о "стратегической автономии" Европы, но её подход порой раздражает даже ближайших союзников. Великобритания, вышедшая из ЕС, в свою очередь, пытается использовать НАТО как рычаг, чтобы сохранить своё влияние на европейские дела.

Но за пределами громких заявлений скрываются болезненные реалии. Британская армия переживает не лучшие времена. Программа поставок бронемашин Ajax, которую правительство назвал краеугольным камнем модернизации, стала символом провалов: вместо 93 машин, обещанных на 2024 год, было поставлено лишь 71. А проблемы с конструкцией, которые затянули проект на восемь лет, поставили под сомнение способность Великобритании справляться с масштабными оборонными проектами.

Критики уже сейчас называют амбиции Лондона "попыткой Туманного Альбиона выдать желаемое за действительное". Главная проблема заключается в том, что Британия хочет играть роль, но пока не имеет для этого достаточно ресурсов. Даже внутренние дебаты о необходимости довести расходы на оборону до 2,5% ВВП вызывают напряжённость. Оппозиция настаивает на чётких сроках, в то время как правительство уклоняется, обещая опубликовать стратегический анализ лишь в 2025 году.

Между тем, Вашингтон, хотя и смещает свои акценты, не собирается полностью покидать Европу. Президент Трамп, в свойственной ему манере, требует от союзников увеличить расходы на оборону до 5% ВВП - цифры, которые кажутся фантастическими для многих членов альянса. Германия, Италия, Испания и Бельгия даже не достигают нынешнего минимального порога в 2%. Лондон, готовый увеличить своё участие, сталкивается с неохотой союзников следовать его примеру.

Но амбиции Великобритании не ограничиваются только Европой. Лондон уже играет активную роль в поддержке Украины. На предстоящем саммите в Брюсселе министр обороны Джон Хили объявит о новой программе помощи Киеву, включающей поставку более 10 тысяч беспилотников на сумму 450 миллионов фунтов стерлингов. Хили подчеркнёт, что эти меры призваны не только усилить позиции Украины, но и создать условия для потенциальных мирных переговоров.

Однако возникают вопросы: будет ли эта помощь достаточно эффективной? И что произойдёт, если Трамп, который стремится к быстрой сделке с Путиным, начнёт диктовать свои условия?

Великобритания пытается примерить на себя роль лидера, но пока это больше похоже на старую театральную пьесу, где главному герою не хватает декораций. У Лондона есть амбиции, но их реализация потребует не только ресурсов, но и умения договариваться. Если Великобритания действительно хочет заменить Вашингтон, ей придётся убедить своих союзников, что она способна не только говорить, но и действовать. И пока этот вопрос остаётся открытым.

Европейский консенсус или дипломатическое принуждение?

На европейской шахматной доске вновь разгорается борьба за лидерство. Великобритания, покинувшая Европейский союз, теперь делает заявку на статус главного гаранта безопасности континента. Однако её амбиции больше напоминают политическую игру с высокими ставками, где союзники должны быть одновременно убеждены и вынуждены поддерживать Лондон.

На прошлой неделе Кир Стармер выступил перед лидерами ЕС с призывом к более активному участию в обеспечении обороноспособности Европы. Реакция на это была далека от единодушной. Германия, Франция, Италия и Испания в разной степени либо осторожно воспринимают лидерские амбиции Великобритании, либо открыто выражают недоверие к её готовности и возможностям взять на себя бремя. Для Лондона это не просто дипломатическая задача - это битва за то, чтобы показать, что он способен стать мостом между Брюсселем и Вашингтоном, сохранив свою глобальную значимость.

Великобритания делает ставку на свою активность в НАТО. Она стремится занять вакуум, который, по мнению многих аналитиков, оставляют США, сосредотачиваясь на противостоянии с Китаем. На предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми представит Великобританию как готового лидера, способного взять на себя большую часть обязанностей в обеспечении европейской безопасности. Однако это заявление не просто амбициозно, оно провокационно, учитывая внутренние проблемы страны и сомнения со стороны союзников.

Скрытая борьба за лидерство

Германия, крупнейшая экономика Европы, исторически избегала активной военной роли, но конфликт на Украине изменил её риторику. Берлин начал наращивать военные расходы, что в долгосрочной перспективе может сделать его серьёзным претендентом на лидерство в НАТО. Франция, во главе с президентом Эммануэлем Макроном, всегда выступала за стратегическую автономию Европы, но это противоречит интересам Лондона, который стремится укрепить НАТО как ключевой инструмент коллективной безопасности. В результате Великобритания сталкивается с очевидным сопротивлением своих партнёров, для которых её уход из ЕС стал символом политического изоляционизма, а не готовности к сотрудничеству.

Но не только союзники ставят под сомнение лидерские амбиции Лондона. В самой Великобритании лейбористское правительство находится под давлением. Консерваторы критикуют Кира Стармера за неспособность установить чёткие сроки для увеличения оборонных расходов до 2,5% ВВП, указывая на то, что это ставит под угрозу амбициозные планы по модернизации вооружённых сил. Более того, затянувшаяся программа поставок бронемашин Ajax, символизирующая управленческие и технические провалы, становится красноречивым примером проблем британской оборонной политики.

Давление из-за океана

Вашингтон, несмотря на риторику Трампа о снижении американского присутствия в Европе, остаётся ключевым игроком в НАТО. Однако ультиматумы США, требующие увеличения оборонных расходов до 5% ВВП, вызывают разногласия внутри альянса. Для таких стран, как Испания и Италия, которые даже не достигли минимальных 2%, эти требования выглядят недостижимыми. Великобритания, готовая пойти дальше, сталкивается с задачей убедить остальных следовать её примеру.

При этом Лондон не может игнорировать политическую динамику в США. Трамп, переизбранный на второй срок, настаивает на быстрых результатах. Его администрация требует от союзников больше денег, а от Украины - уступок в рамках возможных переговоров с Путиным. Президент Зеленский, который также примет участие в Мюнхенской конференции, предложит Вашингтону стратегическое партнёрство, связанное с украинскими запасами редкоземельных металлов. Но будет ли этого достаточно, чтобы убедить Трампа сохранить финансирование Киева?

Ajax: символ провалов или шанс на реабилитацию?

Скандал с бронемашинами Ajax стал болезненным ударом по репутации британского оборонного сектора. Этот проект, изначально заявленный как флагманская инициатива модернизации сухопутных сил Великобритании, вместо триумфа превратился в длинную хронику управленческих и технических провалов. Стоимость программы - внушительные 5,5 миллиарда фунтов стерлингов, а ожидания от её реализации были высокими: Ajax должен был стать символом технологического превосходства британской армии. Однако всё, что общественность видит сегодня, - это задержки, перерасходы и растущее разочарование.

Консерваторы, которые ещё в 2023 году обозначили 2025 год как крайний срок ввода Ajax в эксплуатацию, теперь вынуждены объяснять, почему график снова сорван. В 2024 году планировалось поставить армии 93 машины, но на деле было получено только 71. Эти цифры - не просто административная ошибка, а тревожный сигнал о системных проблемах в управлении оборонными проектами.

Министерство обороны утверждает, что "основные трудности позади", и даже с гордостью сообщает о возобновлении полевых учений с Ajax на Солсберийской равнине. Однако такие заявления звучат неубедительно на фоне восьмилетнего (!) отставания от первоначальных сроков. Критики, как среди военных экспертов, так и в оппозиции, указывают на то, что проблемы конструкции машины, которые должны были быть решены ещё на этапе разработки, до сих пор мешают полноценному использованию техники.

Компания-разработчик General Dynamics пытается сгладить ситуацию, называя Ajax "самой передовой в мире боевой машиной". В их заявлениях звучит даже некоторая бравада: "Мы гордимся тем, что поставляем столь важную техническую разработку британской армии". Но эти слова едва ли утешают налогоплательщиков, которые оплачивают амбициозные, но, увы, неудачные эксперименты.

На деле же Ajax стал символом не эффективности и прогресса, а хронической дисфункции в управлении оборонными проектами. Задержки, перерасходы бюджета, отсутствие чёткой ответственности за ошибки - всё это подрывает доверие не только к General Dynamics, но и к британскому министерству обороны.

Вопросы финансирования и управления оборонными программами встают особенно остро на фоне растущей геополитической нестабильности. Великобритания, которая заявляет о своих амбициях стать лидером НАТО, просто не может позволить себе подобные провалы. Если Лондон хочет укрепить свои позиции как ключевого игрока европейской безопасности, он должен продемонстрировать, что способен не только ставить амбициозные цели, но и эффективно их достигать.

Этот скандал вскрыл более широкие проблемы, выходящие далеко за пределы одного проекта. Программа Ajax стала лакмусовой бумажкой, показавшей, что управление оборонными инициативами в Великобритании нуждается в кардинальном пересмотре. Без прозрачной системы контроля, адекватного финансирования и чёткого распределения ответственности подобные провалы могут стать нормой, а не исключением.

Политические последствия этой истории ещё более значимы. Лейбористское правительство уже оказалось под огнём критики со стороны оппозиции. Консерваторы обвиняют Кира Стармера в неспособности установить чёткие сроки увеличения оборонного бюджета до 2,5% ВВП. В условиях нарастающей геополитической напряжённости такие обвинения находят отклик у общественности.

Проблемы с Ajax - это не просто неудача одного проекта, это вызов, который ставит под сомнение готовность Великобритании занять центральное место в системе безопасности Европы. Если Лондон хочет быть услышанным в НАТО, он должен сперва доказать, что способен привести в порядок собственные вооружённые силы. В противном случае громкие заявления о лидерстве останутся лишь словами, не подкреплёнными действиями.

... Великобритания стремится сыграть роль связующего звена между Европой и Америкой, но её амбиции могут быть перечёркнуты внутренними проблемами и отсутствием консенсуса среди союзников. Лондон хочет быть центром европейской безопасности, но пока остаётся больше вопросом, чем ответом. Готовы ли Германия, Франция и другие страны принять Великобританию в качестве лидера? И хватит ли Лондону собственных сил, чтобы стать тем, кем он хочет быть?

Мюнхенская конференция может стать поворотным моментом. Но чтобы претендовать на роль ведущей военной державы Европы, Великобритания должна не только говорить, но и действовать. И пока за её заявлениями стоит больше риторики, чем реальных результатов. Европе нужно лидерство, но кто на него действительно готов?