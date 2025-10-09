105-летняя женщина отметила день рождения на работе

В Италии Летиция Галли отметила своё 105-летие прямо на рабочем месте.

Как сообщает Day.Az, она руководит обувной фабрикой, основанной её отцом в 1926 году, и по-прежнему активно участвует в деятельности компании.

Летиция начала управлять бизнесом в 1939 году, когда ей было 19 лет, и даже во время войны сумела сохранить позиции бренда.

В 2005 году руководство перешло к представителям третьего поколения семьи, однако Летиция до сих пор остаётся активным членом команды и лицом компании.

Сама же Летиция не собирается уходить на пенсию, считая, что работа помогает ей чувствовать себя нужной и оставаться в постоянном общении с людьми.