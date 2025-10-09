https://news.day.az/popularblog/1786869.html 105-летняя женщина отметила день рождения на работе - ВИДЕО В Италии Летиция Галли отметила своё 105-летие прямо на рабочем месте. Как сообщает Day.Az, она руководит обувной фабрикой, основанной её отцом в 1926 году, и по-прежнему активно участвует в деятельности компании. Летиция начала управлять бизнесом в 1939 году, когда ей было 19 лет, и даже во время войны сумела сохранить позиции бренда.
