Стефано Габбана оскорбил Селену Гомес
Итальянский дизайнер и один из основателей модного дома Dolce & Gabbana Стефано Габбана оскорбил американскую актрису и певицу Селену Гомес в Instagram.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в аккаунте The Catwalk Italia, публикующем фотографии лучших нарядов знаменитостей, появился коллаж из пяти снимков Селены Гомес в красных платьях. "È proprio brutta!!!" ("Она такая уродина!!!") - написал Габбана в комментариях. Затем он согласился с пользователем, назвавшим певицу померанским шпицем.
Друзья и поклонники Селены Гомес бросились на ее защиту. "Надеюсь, это шутка, потому что она одна из самых красивых женщин в мире! Она прекрасна и внешне, и внутренне, и это как раз то, чего тебе не хватает", - ответил дизайнеру один комментатор.
"Когда взрослый человек обзывает молодую девушку или вообще кого бы то ни было, это говорит о его недалёкости и незрелости. Позор", - пристыдил другой.
Селена Гомес никак не отреагировала на оскорбление.
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