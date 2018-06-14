Стефано Габбана оскорбил Селену Гомес

Итальянский дизайнер и один из основателей модного дома Dolce & Gabbana Стефано Габбана оскорбил американскую актрису и певицу Селену Гомес в Instagram.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в аккаунте The Catwalk Italia, публикующем фотографии лучших нарядов знаменитостей, появился коллаж из пяти снимков Селены Гомес в красных платьях. "È proprio brutta!!!" ("Она такая уродина!!!") - написал Габбана в комментариях. Затем он согласился с пользователем, назвавшим певицу померанским шпицем.

Друзья и поклонники Селены Гомес бросились на ее защиту. "Надеюсь, это шутка, потому что она одна из самых красивых женщин в мире! Она прекрасна и внешне, и внутренне, и это как раз то, чего тебе не хватает", - ответил дизайнеру один комментатор.

"Когда взрослый человек обзывает молодую девушку или вообще кого бы то ни было, это говорит о его недалёкости и незрелости. Позор", - пристыдил другой.

Селена Гомес никак не отреагировала на оскорбление.

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