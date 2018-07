Такая разная Селена Гомес: ТОП-5 хитов знаменитой певицы

Популярная певица и актриса Селена Гомес, которая снялась в фильме о докторе Дулиттле, 22 июля празднует свое 26-летие. Практически каждая песня Гомес становится хитом и получает множество наград. Day.Az со ссылкой на Сегодня решил вспомнить самые яркие ее синглы.

Love You Like A Love Song

Эта песня, записанная с группой The Scene, принесла Гомес популярность по всему миру. На данный момент она осталась самой успешной на счету певицы. Она не раз была на первом месте мировых чартов, входила в десятку лучших песен по итогам года, по версии MTV.

One and the same

Композиция записывалась в сотрудничестве с подругой Селены - Деми Ловато. Многим слушателям эта песня настолько понравилась, что прочно закрепилась в первой десятке молодежных чартов. Сингл также вошел в сборник Pop it, rock it, куда также вошли композиции многих исполнителей молодежной музыки.

Come & Get It

Песня из дебютного альбома Селены Гомес. Это своего рода выход в "свободное плавание" и сольное творчество. Сингл был выпущен 7 апреля 2013 года, хотя релиз альбома Stars Dance намечен на 23-е июля, сразу после дня рождения Селены. Композиция стала дважды платиновой в США, в мировых чартах достигла первой десятки.

Bad Liar

Песня, записанная Гомес, вышла 18 мая 2017 года в качестве первого сингла на лейблах Interscope и Polydor. Журнал Billboard назвал ее одной из лучших поп-песен 2017-го года на тот момент.

Back to You

Певица презентовала песню весной этого года. По мнению поклонников, и слова трека, и даже главный герой клипа напоминают о непростых отношениях певицы с Джастином Бибером. Песня Back to You стала одним из саундтреков к новому сезону сериала "13 причин почему" (13 Reasons Why), продюсером которого является Гомес.