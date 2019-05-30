Победительница национального конкурса красоты "Красавица Азербайджана-2019" Мелиса Нуриева стала обладательницей награды Brand of Azerbaijan awards-2019 в номинации "Модель года". Как передает Day.Az, об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

Об этом Нуриева сообщила на своей странице в социальной сети Instagram. Проект был организован при поддержке министерства культуры.

В церемонии награждения приняли участие известные деятели искусства - актеры, исполнители, модельеры и другие люди из разных областей.

Мелиса Нуриева - выпускница Азербайджанского государственного экономического университета. Принимала участие во многих международных конкурсах красоты за границей. Прославилась после того, как стала победительницей национального проекта "Красавица Азербайджана".