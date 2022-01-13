Айза захотела сменить фамилию после свадьбы Гуфа

Бывшая жена рэпера Гуфа (Алексей Долматов) Айза заявила в stories, что намерена сменить фамилию, чтобы "не делить ее с фриками".

"Мне на самом деле плевать, какая у меня фамилия, но уже хочется отделаться от прошлого. И иметь свою собственную фамилию без единой ассоциации и не делить ее с фриками", - ответила блогер на вопрос подписчика.

Айза также отказалась взять девичью фамилию, так как не хочет "позорить родственников". Блогер подчеркнула, что создаст "свой род". Позже Айза похвасталась, что уже придумала себе новую фамилию.

Айза и Гуф поженились в 2008 году. Через шесть лет супруги развелись после череды скандалов. Со вторым мужем, бизнесменом Дмитрием Анохиным, Айза сыграла свадьбу в 2015 году, но через пять лет брак распался. Сам рэпер недавно женился на Юлии Королевой.