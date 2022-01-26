Элтон Джон отменил выступление в США из-за ковида

Элтон Джон перенес запланированные концерты в США из-за ковида.

Британский певец, который трижды прививался, переносит ковид в легкой форме и надеется уже через неделю встретиться со своими поклонниками. Элтону Джону74 года, он проводитпрощальное мировое турне Farewell Yellow Brick Road, в котором значатся почти 300 концертов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.