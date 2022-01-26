https://news.day.az/showbiz/1429992.html Элтон Джон отменил выступление в США из-за ковида - ВИДЕО
Элтон Джон отменил выступление в США из-за ковида - ВИДЕО
Элтон Джон перенес запланированные концерты в США из-за ковида.
Британский певец, который трижды прививался, переносит ковид в легкой форме и надеется уже через неделю встретиться со своими поклонниками. Элтону Джону74 года, он проводитпрощальное мировое турне Farewell Yellow Brick Road, в котором значатся почти 300 концертов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
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