Хавьер Бардем выпрыгнул из торта в образе Мэрилин Монро

Актер Хавьер Бардем вспомнил, как на день рождения коллеги Дэниэла Крэйга переоделся в женщину и выпрыгнул из праздничного торта, передает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Испанский артист отметил, что они с британским коллегой подружились на съемках фильма про Джеймса Бонда "007: Координаты "Скайфолл"". Так как дни рождения Крэйга и Бардема выпали на одну неделю, актеры решили устроить совместную вечеринку. Тогда Бардем решил устроить другу сюрприз: он переоделся в "девушку Бонда", залез в праздничный торт и даже спел "Happy Birthday to You" в стиле Мэрилин Монро.

"Ну, я не музыкален, не считая того, что выхожу из праздничных тортов, одетый как девушка Бонда. Я спел "Happy Birthday to You" в своей лучшей пародии на Мэрилин Монро", - рассказал Бардем.