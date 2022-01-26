Студия Disney ответила на критику нового фильма о Белоснежке и гномах

Студия Disney отреагировала на критику новой экранизации сказки о Белоснежке и семи гномах со стороны актера Питера Динклэйджа, передает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам представителей студии, авторы постараются избежать воспроизведения стереотипов, которые можно найти в оригинальном мультфильме "Белоснежка", с помощью самих "маленьких" людей. "Мы применим другой подход к этим семи персонажам и уже консультируемся с представителями сообщества людей с карликовостью. Мы с нетерпением ждем возможности рассказать больше, когда фильм будет запущен в производство после длительного периода разработки", - сказал представитель студии.

Звезда фантастического сериала "Игра престолов" Питер Дикнлэйдж раскритиковал новую киноадаптацию сказки о Белоснежке. Актер, рожденный с дварфизмом (карликовостью) смотрит на сюжет сказки с точки зрения людей экстремально маленького роста и предполагает, что похожие на него люди не примут идею Disney.