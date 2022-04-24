Илон Маск помешал Николасу Кейджу открыть киностудию

Николас Кейдж рассказал, что однажды он пытался построить киностудию в Лас-Вегасе. Как передает Variety, этой идее помешал Илон Маск, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кейдж планировал построить студию за $80 млн, но планы разрушились после того, как Маск приехал в Лас-Вегас. Инвесторы решили вложить средства в Tesla.

Кейдж живет в Лас-Вегасе на протяжении долгого времени и снимался в нескольких кинопроектах, связанных с городом ("Медовый месяц в Лас-Вегасе", "Покидая Лас-Вегас").

"Это и маленький город, и большой город. Если вы хотите просто пойти с местными жителями в классные рестораны, то вы можете это сделать", - поделился актер своими впечатлениями. Кейдж подтвердил, что изначально он переехал в Лас-Вегас из-за налогов, но потом полюбил его и получил большой актерский опыт в городе.