Старшая дочь Григория Лепса вышла замуж за режиссера Михаила Плутахина. В социальных сетях Инга поделилась первым свадебным снимком. Звездная наследница принимает поздравления от друзей и поклонников, передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru.

37-летняя Инга впервые связала себя узами брака. Наследница артиста долго шла к личному счастью, но сначала занималась учебой, потом строила карьеру, она так и мечтала бы о большой сцене, если бы не встреча с актером и режиссером Михаилом Плутахиным, которая изменила ее жизнь.

"Мы познакомились на съемках фильма, - рассказывала невеста "СтарХиту". - И с папой, и с другими членами семьи Мишу я уже познакомила, все прошло хорошо, все довольны".

Пара сыграла скромную свадьбу, которая прошла в семейном кругу. В личном блоге 37-летняя Инга опубликовала фото, на котором в белом платье позирует с букетом фиолетово-белых цветов.