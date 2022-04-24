Шон Пенн вновь стал холостяком

Бракоразводный процесс американского актера Шона Пенна с женой, австралийской актрисой Лейлой Джордж, завершен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пенн и Джордж начали встречаться в 2016 году, между ними была разница в 31 год, но это не смущало влюбленных и они поженились в июле 2020 года. Свадебная церемония прошла в их доме в окружении семьи. Спустя почти год Джордж подала на развод.

Это не первый брак Пенна. Ранее он был женат на Мадонне (с 1985 по 1989 год) и на актрисе Робин Райт (с 1996-го по 2010-й), которая родила ему дочь Дилан.