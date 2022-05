Режиссер «Игры в кальмара» снимет сатиру о внезапном успехе шоу

Режиссер южнокорейской дорамы "Игра в кальмара" Хван Дон Хек рассказал о работе над двумя проектами - "Клуб стариков-убийц" ("Killing Old Man's Club") и "Лучшее шоу планеты" ("The Best Show on the Planet"). Об этом Хек сообщил Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам режиссера, сатира с предварительным названием "Лучшее шоу планеты" будет основана на личном опыте создания мирового хита "Игра в кальмара". Подробностей Хек раскрывать не стал.

Сюжет фильма "Клуб стариков-убийц" основывается на романах итальянского эссеиста Умберто Эко, однако пока неизвестно, о каких именно произведениях идет речь. Лента, как говорит Хек, станет "еще более жестокой", чем "Игра в кальмара". Еще в начале апреля режиссер рассказал, что написал уже 25 страниц сценария.

Вышедший в сентябре 2022 года сериал "Игра в кальмара" стал самым масштабным проектом за всю историю Netflix. В нем участникам предлагают смертельно опасные детские игры за вознаграждение.