В Париже скончался известный фэшн-фотограф Уильям Кляйн

В Париже в возрасте 96 лет умер известный уличный и фэшн-фотограф Уильям Кляйн. Об этом сообщает Agence France-Presse, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что фотограф скончался в последние несколько дней его ретроспективной выставки в Международном центре фотографии в Нью-Йорке.

Особенностью работ Кляйна были модельные съемки на городских улицах. Кроме того, фотограф снимал обычных прохожих на улицах крупных городов, среди них Москва, Нью-Йорк, Рим и Токио. Один из самых известных снимков Кляйна - фотография мальчика, который держит в руках пистолет. Среди его известных фото также "Танец в Бруклине", "Дым и вуаль", "Симона + Нина".

Кроме фотографии Кляйн занимался съемкой документального кино и рекламных роликов для французских брендов.