Мэттью Перри рассказал о любви к Дженнифер Энистон

Канадско-американский актер Мэттью Перри признался, что много лет был влюблен в свою коллегу по сериалу "Друзья" Дженнифер Энистон еще до съемок в ситкоме. Отрывок из его мемуаров "Друзья, любовники и большая ужасная вещь" (Friends, Lovers and the Big Terrible Thing) приводит PageSix, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Перри рассказал, что увидел актрису еще до "Друзей" и сразу же был очарован ею. Он вспомнил, как однажды решил позвонить ей и впечатлить ее новостью о том, что его утвердили сразу на две роли. "Стало ясно, что она поняла, что нравится мне слишком сильно или в каком-то неправильном ключе", - пишет Перри в своей книге.

Артист также отметил, что звал Энистон на свидание, однако она отказалась, предложив вместо этого быть друзьями. На это Мэттью ответил: "Мы не можем быть друзьями!"

В 1994 году артисты начали сниматься в сериале "Друзья". У Перри при этом оставались чувства к Энистон. В какой-то момент актер поймал себя на мысли о том, что анализирует любое свое взаимодействие с Дженнифер.

В конце концов, как пишет Перри, его влюбленность к Энистон прошла из-за отсутствия у актрисы интереса к нему. Артист добавил, что к тому времени, когда его коллега начала встречаться с Брэдом Питтом в 1998 году, он уже давно "забыл ее" и научился общаться с ней "без чувства неловкости".