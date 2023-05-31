Брат Пола Уокера назвал сына в честь звезды «Форсажа»

Брат Пола Уокера почтил покойного актера, назвав в его честь своего новорожденного сына. Коди Уокер и его жена Фелисия объявили, что их третий ребенок, который родился 30 апреля, будет известен как Пол Барретт "Медведь" Уокер в честь звезды "Форсажа", погибшего в автокатастрофе почти десять лет назад.

"В ноябре исполнится 10 лет с тех пор, как мы потеряли моего брата Пола, и я просто почувствовал, что сейчас самое подходящее время", - сказал Коди журналу People, передает Day.Az со ссылкой на StarLife.

"Моего брата Пола звали Пол Уильям Уокер IV, и это имя восходит к четырем поколениям", - продолжил Коди. "В семье его звали "маленький Пол" или "Пол 4", хотя он быстро перерос нашего отца ростом. Для меня было важно сохранить это имя".

Прежде чем раскрыть полное имя очаровательного малыша, Фелиция отправилась в свои социальные сети, чтобы поделиться милым снимком Медведя, которого держит его старший брат Кольт Нокс Уокер. Мама троих детей, которая также воспитывает дочь с Коди, подписала снимок: "Это мальчик!! Добро пожаловать в клан, Баррет! Ты так любим!"

Коди также увековечивает память о Поле своим фестивалем автомобилей и автоспорта под названием FuelFest, который приносит пользу благотворительной организации Пола Reach Out WorldWide (ROWW).

"Мой старший брат был и остается моим самым большим вдохновением. И, как и многие другие аспекты моей жизни, он сильно повлиял на мою любовь к автомобилям", - написал Коди на сайте FuelFest.

"Для меня было честью помочь продолжить его наследие, и миссии FuelFest неотъемлемо продолжать обеспечивать этот благотворительный аспект".

Как известно фанатам, у маленького Медведя есть двоюродный брат, которого также назвали в честь их знаменитого покойного дяди. Калеб и его жена Стефани назвали своего 5-летнего сына Маверика Пола Уокера в честь актера.

Между тем, память Пола сохраняется и во франшизе "Форсаж". В последнем выпуске "Fast X" звезда, погибшая в автокатастрофе в 2013 году в возрасте 40 лет, показана в воспоминаниях в начале фильма.