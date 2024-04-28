Певица Рианна кардинально сменила имидж. Как передает Day.Az, фотографии опубликованы на сайте People.

36-летняя Рианна посетила мероприятие Fenty x Puma, которое прошло 17 апреля в Лондоне. Певица появилась на публике в темно-коричневом комбинезоне, объемном пальто и кроссовках в тон. Знаменитость дополнила образ золотыми цепями, солнцезащитными очками с желтыми линзами в коричневой оправе и массивными серьгами. Исполнительница вышла в свет с новым цветом волос на несколько оттенков светлее чем раньше и челкой. Визажисты сделали звезде макияж с черными стрелками и красной помадой.

Недавно Рианна рассказала, что ее не устраивает в своей внешности. Певица призналась, что задумалась о подтяжке груди после рождения второго ребенка. Однако исполнительница пока еще не изучала этот вопрос досконально. По словам Рианны, она боится хирургических вмешательств.

"Я хочу, чтобы моя грудь вернулась туда, где она была раньше. Я не хочу импланты. Я просто хочу, чтобы ее подняли", - заявила певица.

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