Песня Last Christmas вновь возглавила рождественский хит-парад в Британии

Песня Last Christmas группы Wham! второй год подряд возглавила рождественский хит-парад в Великобритании, установив тем самым рекорд.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Official Charts Company, которая отвечает за составление и публикацию музыкальных чартов в Соединенном Королевстве.

Композиция ранее уже несколько раз поднималась на вершины британских хит-парадов, но стала первой в рождественском чарте лишь в 2023 году, то есть через 39 года после написания. До этого ни одной песне не удавалось осуществить этого два года подряд. В 1984 году поп-дуэт Джорджа Майкла и Эндрю Риджли обошла группа Band Aid с песней Do They Know It's Christmas? Вернулась композиция в предновогодний хит-парад и в этом году.

Второй нынешнюю музыкальную гонку в британском праздничном чарте завершила песня That's So True американской певицы Грэйси Абрамс, третье место у хита All I Want For Christmas Is You ее соотечественницы Мэрайи Кэри. Ему в этом году исполняется 30 лет.

Wham! удалось войти в эксклюзивную группу исполнителей, песни которых более чем один раз возглавляли рождественский хит-парад. До этого подобное достижение на свой счет записывали группа Queen, Клифф Ричард (по 2 раза), группы Spice Girls (3) и The Beatles (4).

Абсолютный же рекорд принадлежит видеоблогерам из Ноттингема Марку Хойлу и его супруге Роксэнн, выступающих под псевдонимом LadBaby ("Парень с ребенком"). С 2018 по 2022 год они записывали под Рождество шутливые песни о слойках с мясом, каждый раз оказываясь на вершине чарта.

"Я особенно рад за Джорджа, он был бы в высшей степени польщен, его волшебная рождественская песня стала классикой, почти такой же, как рождественские сладкие пирожки, индейка и сосиски в тесте", - прокомментировал достижение Wham! 61-летний Эндрю Риджли.

Джордж Майкл (настоящее имя - Георгиос Кириякос Панайоту) умер в 2016 году. Мировую известность сын иммигрантов с Кипра получил в начале 80-х годов прошлого века, когда начал выступать в составе Wham! После распада коллектива в 1986 году Майкл продолжил карьеру в качестве сольного исполнителя. В мире продано больше 100 млн копий альбомов Майкла и Wham!

Смерть певца, ушедшего из жизни в 53 года в своем загородном доме в деревне Горинг-он-Темз (графство Оксфордшир, Юго-Восточная Англия), согласно выводам коронера, была вызвана кардиомиопатией и воспалением миокарда.