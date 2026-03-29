«Ангел» Victoria's Secret показала редкое фото с дочерью

"Ангел" Victoria's Secret, модель Алессандра Амбросио показала редкое фото с 17-летней дочерью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимками она поделилась в Instagram.

44-летняя Алессандра Амбросио снялась с дочерью для бразильского бренда Vizzano. Семья вместе позировала в кадре, демонстрируя новую коллекцию компании обуви и аксессуаров. Волосы мать и дочь распустили и сделали легкий вечерний макияж.

"Ангел" Victoria's Secret была замужем за бизнесменом Джейми Мазуром. В 2018 году они расстались на дружеской ноте. В браке у экс-возлюбленных родились дочь Аня Луиза и сын Ноа Феникс, с которыми она часто путешествует по миру.

Модель сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня знаменитость является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.