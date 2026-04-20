Культовый режиссер раскритиковал Голливуд за сиквелы и спин-оффы

Культовый американский режиссер, сценарист и продюсер Стивен Спилберг заявил, что отсутствие оригинальных историй повлечет за собой последствия для киноиндустрии. Об этом пишет Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Постановщик подчеркнул, что крупные студии должны вкладывать средства в оригинальные фильмы вместо перезапусков, сиквелов и спин-оффов уже существующих проектов. "Если мы будем снимать только известные проекты, у нас быстро иссякнут идеи", - пояснил Спилберг.

Ранее Спилберг занял первое место в списке самых богатых знаменитостей. Его состояние оценивается в 7,1 миллиарда долларов. Как отмечает Forbes, Спилберг является самым коммерчески успешным режиссером всех времен и сооснователем студии DreamWorks, а также получает проценты с продаж в парках развлечений Universal благодаря блокбастерам "Челюсти", "Индиана Джонс" и "Парк Юрского периода".