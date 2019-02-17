Сколько иностранцев смогут работать в Азербайджане
На 2019 год квота на иностранную рабочую силу в Азербайджане составляет 6 600 человек, сказал Trend министр труда и социальной защиты населения страны Сахиль Бабаев, передает Day.Az.
По словам министра, в процессе разработки квоты, ведомство учитывало то, в какой отрасли существуют потребности в иностранной квалифицированной рабочей силе.
"Те отрасли, где мы сами можем обеспечить себя трудоспособным населением, в эти сферы мы иностранцев не привлекаем. На текущий год квота уже установлена, она не изменится, соответственно никаких сокращений по данному показателю не предвидится", - сказал министр.
В следующем году, продолжил Бабаев, министерство будет исходить от потребностей в разных сферах: "В связи с этим мы направим запрос соответствующим организациям, которые действуют в различных отраслями хозяйства. Затем эти данные сверим с базой данных рабочей силы Азербайджана, и только после этого соберется комиссия по утверждению квоты, которая вынесет окончательное решение по этому вопросу".
Отметим, что иностранные трудовые мигранты в 2018 году могли рассчитывать на получение квотированных 7,3 тысяч рабочих мест в Азербайджане. Известно, что работодатель должен выплатить определенную пошлину за иностранного рабочего.
Для получения разрешения на работу в течение трех месяцев размер пошлины составляет 350 манатов, на полгода - 600 манатов, на год - одна тысяча манатов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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