Сколько иностранцев смогут работать в Азербайджане

На 2019 год квота на иностранную рабочую силу в Азербайджане составляет 6 600 человек, сказал Trend министр труда и социальной защиты населения страны Сахиль Бабаев, передает Day.Az.

По словам министра, в процессе разработки квоты, ведомство учитывало то, в какой отрасли существуют потребности в иностранной квалифицированной рабочей силе.

"Те отрасли, где мы сами можем обеспечить себя трудоспособным населением, в эти сферы мы иностранцев не привлекаем. На текущий год квота уже установлена, она не изменится, соответственно никаких сокращений по данному показателю не предвидится", - сказал министр.

В следующем году, продолжил Бабаев, министерство будет исходить от потребностей в разных сферах: "В связи с этим мы направим запрос соответствующим организациям, которые действуют в различных отраслями хозяйства. Затем эти данные сверим с базой данных рабочей силы Азербайджана, и только после этого соберется комиссия по утверждению квоты, которая вынесет окончательное решение по этому вопросу".

Отметим, что иностранные трудовые мигранты в 2018 году могли рассчитывать на получение квотированных 7,3 тысяч рабочих мест в Азербайджане. Известно, что работодатель должен выплатить определенную пошлину за иностранного рабочего.

Для получения разрешения на работу в течение трех месяцев размер пошлины составляет 350 манатов, на полгода - 600 манатов, на год - одна тысяча манатов.